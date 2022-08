"Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od 'siły wyższej'" - mówi reżyser.



"Nie cudzołóż i nie kradnij" to opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W tej komedii pełnej zwrotów akcji wszyscy mają coś na sumieniu i będę musieli odpokutować swoje grzechy.



"Mamy w obsadzie fantastycznych aktorów, którzy nadają całości komediowego sznytu, ale też w kilku momentach wzruszają do łez. Opowieść prowadzimy tak, żeby wiele spraw było od początku zagadką. Liczymy, że publiczność będzie się świetnie bawić odkrywaniem przyczyn kolejnych wydarzeń i motywacji postaci" - dodaje Mariusz Kuczewski.

W pierwszym zwiastunie filmu widzimy Julię Wieniawę w scenach erotycznych z bohaterem granym przez Mateusza Banasiuka. W jej sutenera wciela się Cezary Pazura.

Julia Wieniawa uważa, że film "Nie cudzołóż i nie kradnij" powinien dostarczyć widzom zarówno rozrywki, jak i refleksji. Postacie głównych bohaterów są niezwykle wyraziste, wiele osób może więc w nich dostrzec swoje cechy charakteru i przekonać się, że mają podobne wady i słabości. Wieniawa wciela się w rolę nierządnicy, ale jak przekonuje, sceny intymne kręcone były z dużym dystansem, nie odczuwała więc na planie żadnego dyskomfortu.

"Nie cudzołóż i nie kradnij": O czym opowiada film?

Fabuła "Nie cudzołóż i nie kradnij" prowadzona jest tak, żeby wiele spraw od początku było zagadką. Twórcy produkcji liczą bowiem, że widzowie będą się świetnie bawić odkrywaniem przyczyn kolejnych wydarzeń i motywacji postaci.

"Jest to film, który ma dać widzom rozrywkę, ale jeżeli się troszkę głębiej przyjrzymy historii i poszukamy drugiego dna, to na pewno je znajdziemy i rzeczywiście ten film ma do powiedzenia coś więcej niż tylko jakieś zabawne momenty" - mówi agencji Newseria Lifestyle Julia Wieniawa.

W nowej produkcji w reżyserii Mariusza Kuczewskiego aktorka wciela się w rolę Sandry. To nierządnica w anielskim stroju, która zawita do domu niewiernego męża Patryka (w tej roli Mateusz Banasiuk ). Mężczyzna ma sporo za uszami, ale jego żona ( Aleksandra Popławska ) również dopuszcza się zdrady. Bardzo lubi pieniądze, ale jeszcze bardziej wspólnika swojego męża. Dzięki Sandrze Patryk zawiera natomiast niefortunne znajomości z gangsterem Alfim i mafijnymi cynglami. Sprawy zaczynają się więc mocno komplikować.

Julia Wieniawa: To jest rola nierządnicy

"To jest rola nierządnicy, tak można oczywiście to uogólnić. Na pewno jest to iskierka w tym scenariuszu, najjaśniejszy punkt tego filmu. Osoba, która chce się nawrócić, ale czy jej się to uda, to zobaczycie państwo w kinie. Na pewno jest to bardzo fajna i ciekawa postać do zagrania, też ze wspaniałą obsadą mam tutaj do czynienia, więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym projekcie. W ogóle czuję się jak Cruella de Mon w tym futrze, to jest futro mojej postaci Sandry, która będzie w nim trochę paradować" - mówi Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa przyznaje, że na planie panowała rewelacyjna atmosfera. Nie czuła więc żadnego skrępowania, zażenowania ani dyskomfortu.

"Będzie odważna rola, aczkolwiek sceny bardziej intymne na szczęście są nagrywane bardziej umownie, więc nie było na szczęście tak strasznie ciężko je nagrywać. Szczególnie że mam bardzo fajnych partnerów w tym filmie, bo Mateusz Banasiuk czy Sebastian Stankiewicz są fajnymi kolegami, w życiu i na planie, więc czuję się bardzo komfortowo, grając z nimi, i na szczęście nie było ciężko" - tłumaczy agencji Newseria Lifestyle.

Komedia "Nie cudzołóż i nie kradnij" trafi na kinowe ekrany 18 listopada 2022 roku.

Julia Wieniawa: Scena gwałtu i nagie pośladki

Występ w "Nie cudzołóż i nie kradnij" nie jest pierwszą produkcją, w której Julia Wieniawa eksponuje swój seksapil. W filmie Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" aktorka zagrała w ostrej scenie seksu, z kolei w serialu "Zawsze warto" oglądaliśmy ją u boku Mariusza Bonaszewskiego w realistycznej scenie gwałtu.

"To były moje najtrudniejsze sceny. Po pierwsze dlatego, że w jednej z nich grałam z Mariuszem Bonaszewskim, którego bardzo szanuję jako aktora. A po drugie dlatego, że te sceny same w sobie nie były łatwe, ponieważ musiałam być prawie półnaga przed całą ekipą. Na szczęście produkcja zapewniła mi komfort pracy na planie i mam nadzieję, że wszystko wypadło wiarygodnie" - przyznała Wieniawa.



W innej produkcji Netfliksa "Jak pokochałam gangstera" Wieniawa odsłoniła pośladki.

"Julia zastrzegła w umowie, że w tych scenach pokaże tylko pośladki. Taka umowa jest negocjowana na długo przed wejściem na plan. Znane aktorki jak Julia Wieniawa, które tak czy inaczej zapewniają produkcji widownię, ustalają z twórcami, czy ich nagość w danej scenie jest niezbędna i uzasadniona" - pisał "Super Express".

