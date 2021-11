Julia Wieniawa to kobieta wielu talentów. Mimo młodego wieku gwiazda ma na swoim koncie już wiele zawodowych projektów! Wieniawa rozpoczęła bowiem podbijanie show-biznesu od aktorstwa, pojawiając się w serialu: " Rodzinka.pl". Ambitna nastolatka postawiła także na karierę muzyczną, a od pewnego czasu prężnie działa także jako bizneswoman! Jej marki – Jusee i Lemiss bardzo dobrze radzą sobie na rynku, a sama aktorka dba o to, by w odpowiedni sposób nagłaśniać kolejne działania.

Tym razem 22-latka postanowiła przedstawić kolejne zestawy do ćwiczeń, przy okazji prezentując swoje zdolności! Na Instagram Wieniawy trafiły więc nowe zdjęcia wykonane podczas jej zagranicznej podróży. Widać na nich, jak Julia oddaje się ćwiczeniom na iście wakacyjnym tle. Uwagę zwracają zarówno dwa komplety w soczystych kolorach, jak i dość niestandardowe figury przedstawione przez bohaterkę ujęć.

Julia Wieniawa gwiazdą Instagrama

Julia Wieniawa doskonale wie, jak przykuć uwagę internautów. Już wcześniej publikowała kolorowe migawki z wakacji na Malediwach, przy okazji prezentując nienaganną sylwetkę i pozując… topless!

Tym razem dziewczyna Nikodema Rozbickiego wybrała wygodne stroje do ćwiczeń, a o tym, że doskonale sprawdzają się nawet do wykonywania skomplikowanych figur, świadczyć mogą wspomniane już fotografie. Nic więc dziwnego, że użytkownicy sieci docenili zarówno produkt przedstawiony przez Julię, jak i ich prezentację.

Rewelacyjnie.

Najpiękniejsza Julka.

Zazdroszczę bycia raczkiem.

Julia Wieniawa dorobiła się już na Instagramie sporego grona fanów - jej internetowe poczynania śledzą dwa miliony użytkowników sieci!

