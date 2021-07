Julia Wieniawa promuje swoją markę odważną sesją zdjęciową. Pod śmiałymi, rozbieranymi kadrami zachęca do samoakceptacji. "Jakbym miała takie body, to spoko..." - komentują internauci.

Julia Wieniawa dba o swoją karierę /Niemiec / AKPA

Julia Wieniawa jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Wszechstronnie utalentowana 22-latka, której największą popularność przyniosły role w filmach i serialach, m.in. "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Kobiety mafii", "rodzinka.pl" czy "Zawsze warto", zajmuje się nie tylko aktorstwem. Od wielu lat z powodzeniem rozwija również karierę wokalną.



Ponadto młoda gwiazda aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, a jej potencjał jest doceniany przez firmy, które zasypują ją ofertami współpracy. Wieniawa ma również dwie własne marki, które regularnie promuje w sieci. W ubiegłym roku wystartowała ze sprzedażą kosmetyków oraz strojów do jogi.

Julia Wieniawa topless

W ostatnim czasie Wieniawa skupia się przede wszystkim na rozwijaniu swojej marki odzieżowej. Często sama występuje w roli modelki. Jakiś czas temu na potrzeby wakacyjnej kampanii reklamowej wzięła udział w dość śmiałej sesji zdjęciowej. Przed obiektywem aparatu wystąpiła jedynie w sportowych szortach, nagi biust zasłaniając jedynie ramionami.

Aktorka właśnie podzieliła się w sieci kolejnymi kadrami ze wspomnianej sesji. Publikując na Instagramie odważne zdjęcia, które zostały wykonane na greckiej wyspie Mykonos, postanowiła zachęcić swoje blisko dwa miliony obserwatorów do "kochania własnych ciał".

Wieniawa nago? Fani podzieleni!

Udostępniony przez 22-latkę post wywołał ożywioną dyskusję. Część komentujących podeszła do wpisu aktorki z pewnym dystansem. Jedni żartobliwie, a inni całkowicie poważnie stwierdzili, że łatwo kochać swoje ciało, gdy wygląda się jak Julia Wieniawa.

"Jakbym miała takie body, to spoko...", "No bo jak takiego nie kochać? Szczupłe, młode zgrabne, bez cellulitu, rozstępów. Trudniej, gdy już takie nie jest lub nawet nigdy nie było", "No takie body to można love", "Takie body łatwo kochać" - piszą internauci.



Nie zabrakło oczywiście i takich, którzy szczerze docenili to, że aktorka promuje tzw. ciałopozytywność. Nie obyło się również bez komplementów i pochlebstw.

"Piękna i zdolna kobieta, pełna pasji i zaangażowania", "Piękne ciało!", "Najcudowniejsza kobieta chodząca po Ziemi", "Julia, jesteś takim ogniem, że nie mogę" - ocenili fani aktorki.

