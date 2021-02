Julia Wieniawa odstawiła alkohol. Wielkie zmiany w życiu aktorki!

Julia Wieniawa musiała nagle odmienić swoje dotychczasowe życie i zrezygnować z niezdrowych nawyków. Zdecydowała się całkowicie odstawić alkohol. Skąd taka decyzja?

Julia Wieniawa szlifuje formę AKPA

Julia Wieniawa w ciągu kilku lat stała się najpopularniejszą polską aktorką młodego pokolenia i posiadaczką jednego z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie.



Reklama

Na ekranie debiutowała w 2013 roku, gdy dołączyła do obsady serialu "rodzinka.pl". Nad warsztatem pracowała jednak już dużo wcześniej. Na scenie występowała od najmłodszych lat.

Dzięki "rodzince.pl" jej kariera zaczęła rozwijać się w ekspresowym tempie. Wieniawa zaś nie zamierzała ograniczać się jedynie do aktorstwa. Zaczęła podpisywać kolejne kontrakty, zajęła się również nagrywaniem muzyki. Niedawno wystartowała też z dwoma własnymi markami. Postanowiła sprzedawać kosmetyki oraz stroje do jogi.



Ponadto w 2020 roku zajęła czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych według magazynu "Forbes Woman". Jej nazwisko znalazło się również w zestawieniu "Forbesa" dotyczącym najbardziej wpływowych polskich influencerów. To wszystko udało jej się osiągnąć jeszcze przed ukończeniem 22. roku życia.

Okazuje się, że w życiu 22-letniej aktorki szykują się wielkie zmiany. Jak zdradziła na InstaStories, ma to związek z nowym projektem, z którym ma wkrótce wystartować. To ponoć coś "ważnego". Dlatego już teraz podjęła szeroko zakrojone przygotowania. Postanowiła zrezygnować z niezdrowych nawyków i całkowicie odstawiła alkohol. Ponadto zapisała się na lekcje tenisa. Wszystko, by osiągnąć formę życia.

Instagram Wideo

Instagram Post

"Luty = powrót do formy! Koniec winkowania. Za miesiąc mam ważny projekt i trzeba się do niego dobrze przygotować" - napisała aktorka.

Czasu nie pozostało wiele, dlatego 22-latka zamierza sobie nieco pomóc specjalistycznymi zabiegami w klinice.

"Mam miesiąc na zrobienie formy, więc troszkę się będziemy wspomagać w tym procesie" - dodała.