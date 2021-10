Julia Wieniawa: Odsłoniła za dużo?

Julia Wieniawa pozuje w mini na Instagramie

Poczynania Julii Wieniawy na Instagramie śledzą już ponad 2 miliony fanów. 23-letnia gwiazda regularnie publikuje tam swoje zdjęcia. Te najnowsze wywołały prawdziwy zachwyt.

Krótka kurtka, kusa mini i wycięty top - tyle wystarczyło, by 23-letnia gwiazda urzekła po raz kolejny fanów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Zachwytu nie kryły nawet koleżanki z branży, które pospieszyły z komentarzami. "HOT" - oceniła Iga Krefft. "Wow, CUTE" - napisała Weronika Rosati.

Instagram Post

Fani szczególną uwagę zwrócili na pewien konkretny kadr. To trzecie zdjęcie w galerii, do którego Wieniawa przybrała uwodzicielską pozę. Króciutka spódniczka nie była w stanie zasłonić zbyt wiele, ale obyło się bez wpadki. "Nie no, trzecie zdjęcie to jest petarda. Juleczka, przesadziłaś, sztos!", "Wyglądasz obłędnie! Oddaj trochę urody, błagam!", "Jesteś najpiękniejsza!", "To trzecie zdjęcie - petarda!" - rozpływali się fani.

Instagram Post

Julia Wieniawa: Kobieta sukcesu

Julia Wieniawa: Kariera

Julia Wieniawa zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w "rodzince.pl". Granie w popularnym serialu otworzyło jej wiele drzwi. Wkrótce zaczęła występować w kolejnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Na dużym ekranie zadebiutowała w "Kobietach mafii" Patryka Vegi .



W ostatnich miesiącach mogliśmy oglądać ją zaś w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" , "Sala samobójców. Hejter" , "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Small World" . Od 27 października na Netfliksie można oglądać kontynuację "W lesie dziś nie zaśnie nikt" z Wieniawą w roli głównej.

Aktorka popularność zdobyła jednak nie tylko za sprawą swoich ról. Wieniawa nagrywa muzykę, bierze udział w kolejnych kampaniach, rozwija własne marki i aktywnie udziela się w sieci. Choć spokojnie mogłaby pozwolić sobie na dłuższą przerwę, wcale nie zamierza zwalniać tempa.



"Nie cudzołóż i nie kradnij"

Wspomniana premiera filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" na Netfliksie nie będzie jedyną w najbliższym czasie okazją do zobaczenia 23-letniej aktorki na ekranie. Młoda gwiazda już pracuje nad kolejnym projektem. To komedia gangsterska "Nie cudzołóż i nie kradnij", która ma trafić do kin w 2022 roku. Zdjęcia rozpoczęły się kilka dni temu.

