Polska kinematografia nie ma zbyt wielkiej tradycji tworzenia horrorów, a już zwłaszcza slasherów. Tę lukę uzupełnia film Bartosza M. Kowalskiego "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2". Jest to sequel produkcji z 2020 roku, która po wielu perypetiach związanych z przesuwaną z powodu obostrzeń premierą trafiła, zamiast do kin, na platformę Netflix. Od razu zdobyła tam sporą popularność wśród widzów. Pierwsza część "W lesie dziś nie zaśnie nikt" znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych filmów Netflixa, i to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, również w Stanach Zjednoczonych.

Julia Wieniawa: Odważna zabawa kinem

W obsadzie obu części możemy zobaczyć Julię Wieniawę i Wojciecha Mecwaldowskiego, w drugiej części horroru znaleźli się w niej także Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Mateusz Więcławek. Sequel znacznie bardziej dosadnie pokazuje sceny brutalnych morderstw, hektolitry lejącej się krwi, okrucieństwo potworów i wszystko to, co kochają miłośnicy tego gatunku filmowego. Również metamorfozy filmowych postaci w potwory są znacznie bardziej spektakularne. Można się o tym przekonać, patrząc na zdjęcia zamieszczone na Instagramie Julii Wieniawy.



Aktorka opublikowała tam właśnie zdjęcie, jak pozbywa się bardzo grubej warstwy silikonowej charakteryzacji po skończonych zdjęciach. "'W lesie dziś nie zaśnie nikt 2' już na Netflixie. Moja postać, jak można się domyślić ze zdjęcia, przejdzie poważną metamorfozę... Uwielbiam to, że polscy twórcy coraz odważniej bawią się kinem" - napisała pod zdjęciem aktorka.

W filmie "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" Wieniawa wciela się w postać Zosi, jednej z uczestniczek obozu dla nastolatków, którzy trafiają do przerażającego lasu. W pierwszej części jej rola była pierwszoplanowa, w drugiej już nie jest, co nie znaczy, że została zmarginalizowana. Jak przekonuje reżyser, jej bohaterka pojawia się w nowej, bardzo przewrotnej odsłonie.

