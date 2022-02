"Rozkosz" to już drugi singiel promujący wyczekiwany debiutancki album Julii Wieniawy , którego premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku. Melodię skomponował Kuba Karaś - znany z zespołu The Dumplings, nic więc dziwnego, że w utworze słyszymy mocne nawiązania do muzyki elektronicznej.



Autorką tekstu jest zaś wokalistka i pianistka Kasia Lins. Wcześniejszą zapowiedź nowej płyty Wieniawy mogliśmy usłyszeć rok temu - wtedy był to singiel "Na darmo".

Za reżyserię i scenariusz teledysku do "Rozkoszy" odpowiedzialna jest Marta Klara. Produkcji klipu podjął się wspomniany już kompozytor, czyli Kuba Karaś.



Julia Wieniawa całuje się z kobietą

Sama Wieniawa tak opisywała pracę nad nowym utworem: "Pracując w studio zdarzają się takie magiczne momenty kiedy bez zastanowienia, głos sam mnie prowadzi. Tak właśnie było podczas nagrywania 'Rozkoszy'. W przypływie emocji melodia nagle pojawiła się w mojej głowie i od razu wiedziałam, jakie dźwięki najlepiej oddadzą to, co czuję.



"To pierwszy utwór, który w całości stworzyłam z Kubą Karasiem - producentem, którego muzyczna estetyka bardzo do mnie przemawia i wręcz stapia się z moją wrażliwością. Za to tekst autorstwa Kasi Lins idealnie obrazuje miejsce, w którym znajduje się teraz moje serce. Do realizacji klipu zaprosiłam młodą, szaloną i bardzo zdolną artystkę - Martę Klarę, która dzięki swojej otwartej głowie przeniosła nas w magiczny, abstrakcyjny świat Rozkoszy" - przyznała artystka.



Klimat nowego teledysku Wieniawy jest zupełnie inny niż ten, w jakim do tej pory widzieliśmy młodą gwiazdę. Wokalistka hipnotyzuje nas zmysłowym tańcem, a jeszcze więcej emocji wzbudził jej gorący pocałunek z aktorką Katarzyną Chojnacką.



Julia Wieniawa: Kariera

Julia Wieniawa zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w "rodzince.pl". Granie w popularnym serialu otworzyło jej wiele drzwi. Wkrótce zaczęła występować w kolejnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Na dużym ekranie zadebiutowała w "Kobietach mafii" Patryka Vegi .



W ostatnim czasie mogliśmy oglądać ją zaś w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" , "Sala samobójców. Hejter" , "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Small World" . Jej ostatnim filmem była kontynuacja "W lesie dziś nie zaśnie nikt" .

Aktorka popularność zdobyła jednak nie tylko za sprawą swoich ról. Wieniawa bierze udział w kolejnych kampaniach, rozwija własne marki i aktywnie udziela się w sieci. Choć spokojnie mogłaby pozwolić sobie na dłuższą przerwę, wcale nie zamierza zwalniać tempa.



Młoda gwiazda już pracuje nad kolejnym projektem. To komedia gangsterska "Nie cudzołóż i nie kradnij", która ma trafić do kin w 2022 roku.