Julia Roberts nie zwalnia tempa. Będzie gwiazdą nowego filmu

Julia Roberts od wielu, wielu lat błyszczy na światowych ekranach. Laureatka Oscara za występ w filmie "Erin Brockovich" może pochwalić się również kreacjami w kultowych produkcjach, m.in. "Notting Hill", "Pretty Woman" i "Mój chłopak się żeni" oraz niedawnych, kinowych i streamingowych hitach - "Cudowny chłopak", "Zostaw świat za sobą" i "Bilet do raju". Jej ostatnim projektem był film Luci Guadagnino - "Po polowaniu".

Julia Roberts w nowym filmie. To ekranizacja książki Katy Hays

3000 Pictures, które należy do Sony, zrealizuje nowy film - ekranizację książki Katy Hays - "Home Economics". Julia Roberts, jak się okazuje, będzie nie tylko gwiazdą produkcji, ale również producentką.

Na razie szczegóły projektu pozostają nieznane. Wiemy natomiast, że o prawa do wydania powieści, a potem jej ekranizacji biło się wiele firm. Żywe zainteresowanie nową powieścią Hays może przynieść naprawdę ciekawą produkcję, która podbije światowe ekrany.

Julia Roberts bierze udział również w filmie "Panic Carefully", za którym stoi twórca "Mr. Robot" - Sam Esmail.

