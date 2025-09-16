Jubileuszowe Święto Kina. Co w programie?

Święto Kina już po raz dziesiąty

Już 20 i 21 września odbędzie się ogólnopolska akcja Święta Kina, która od 10 lat popularyzuje chodzenie do kina i wspieranie branży filmowej.

Jak piszą organizatorzy, wydarzenie skierowane jest "do wszystkich miłośników kina - zarówno rodzin z dziećmi, jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Repertuar ułożony jest tak, by każdy znalazł w nim coś dla siebie - od premierowych hitów, przez filmy animowane, po ambitne produkcje artystyczne czy uwielbiane klasyki. To świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem jest oglądanie filmów w kinie".

W ramach Święta Kina na widzów czekają przedpremiery, premiery, filmy z bieżącego repertuaru i wielkie kinowe powroty.

Przedpremierowo będzie można obejrzeć filmy: "Exit 8", "Skomplikowani" i "Super Charlie".

W ramach premier na widzów czekają: "Wielki Marsz", "Wielka, odważna, piękna podróż", "Lilly i kangurek" i "Skrzat. Nowy początek".

Będzie można też wybrać coś z bieżącego repertuaru, m.in. "Teściowie 3", "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", "Downton Abbey. Wielki finał" czy "Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!". W niektórych kinach na ekrany na chwilę wrócą też takie hity, jak "Barbie", "Joker", "Diuna", "Mroczny Rycerz" czy "Twisters".

Z kolei w ramach wielkiego powrotu po latach będzie można obejrzeć - 30 lat po premierze - kultową animację "Toy Story".

Święto Kina organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci: Cinema City, Helios i Multikino we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych i Stowarzyszeniem "Kina Polskie". Programu szukajcie na stronach kin. Bilety w bardzo atrakcyjnych cenach.