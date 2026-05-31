W dniach 22-30 maja 2026 roku odbyła się jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli jeden z najstarszych festiwali poświęconych polskiej kinematografii. Tarnów po raz kolejny stał się miejscem spotkania twórców i pasjonatów polskiego kina. Wśród gości tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska, Tomasz Ziętek, Piotr Trojan, Tomasz Naumiuk, Michał Kwieciński, Zofia Wichłacz, Olga Chajdas, Robert Więckiewicz, Jędrzej Hycnar, Wojciech Smarzowski, Martyna Byczkowska, Piotr Domalewski, Kamila Urzędowska, Anna Próchniak, Agnieszka Dulęba-Kasza i Michał Grzybowski.

O statuetki w Konkursie Głównym walczyło w tym roku 14 filmów: "Brat", "Chopin, Chopin!", "Dobry chłopiec", "Dom dobry", "Dziecko z pyłu", "Franz Kafka", "LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Miłe kobiety", "Ministranci", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Pojedynek", "Vinci 2", "Wielka Warszawska" oraz "Zima pod znakiem Wrony". 30 maja odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród, którą uświetnił koncert poświęcony twórczości Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza. Do kogo powędrowały statuetki? Sprawdź pełną listę niżej!

Zwycięzcy 40. edycji festiwalu. Pełna lista

Przypomnijmy, że w Konkursie Głównym w tym roku zostały przyznane następujące laury: Grand Prix TNF w postaci statuetki "Tarnowska Nagroda Filmowa" - 20 000 zł, Nagroda Publiczności "Publika" - 5 000 zł oraz Nagroda Jury Młodzieżowego "Kamerzysta" - 5 000 zł. Wręczono również Nagrodę Specjalną Gemini Park Tarnów - 5 000 zł, Nagrodę Specjalną MGGP S.A. - 5 000 zł, a także, po raz drugi w historii festiwalu, Nagrodę Specjalną dla debiutującego twórcy - 5 000 zł, ufundowaną przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

W skład Jury Profesjonalnego pod egidą Małgorzaty Imielskiej, weszli Daniel Bloom, Krzysztof Kwiatkowski, Ewa Łepecka oraz Wojciech Solarz. Produkcje konkursowe oceniło również Jury Dziecięce oraz wspomniane Jury Młodzieżowe i festiwalowa publiczność.

Nagroda "Wieczność" za całokształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii

Marek Kondrat

Nagroda Jury Dziecięcego "Maszkaronka" w konkursie "Filmów Młodego Widza"

"Uziemieni", prod. Piotr Krzykwa

Nagroda Jury Młodzieżowego "Kamerzysta"

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

Nagroda Publiczności "Publika"

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

Nagroda Specjalna dla debiutującego twórcy

Filip Wiłkomirski za rolę w filmie "Brat"

Specjalne wyróżnienie Jury Profesjonalnego

"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

Nagroda Specjalna Gemini Park Tarnów

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

Nagroda Specjalna MGGP S.A.

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański

Grand Prix "Tarnowska Nagroda Filmowa"

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Maria Wardyń

Marcin Dąbek

Sebastian Szafarz

