Jonathan Kaplan nie żyje. Był twórcą kultowych filmów i seriali

Informację o śmierci Kaplana przekazała jego córka. Reżyser odszedł w swoim domu w Los Angeles po długiej walce z nowotworem wątroby.

Jonathan Kaplan. Początki kariery

Urodził się 25 listopada w Paryżu w rodzinie związanej z przemysłem rozrywkowym. Jego ojcem był Sol Kaplan, kompozytor filmowy i telewizyjny, a matką aktorka Frances Heflin. Był także bratankiem zdobywcy Oscara Vana Helfina.

Kaplan zaczynał jako aktor dziecięcy. Występował w sztukach na Broadwayu reżyserowanych przez Elię Kazana. Później studiował na Uniwersytecie Nowego Jorku, a jednym z jego wykładowców był Martin Scorsese. Ten skierował go do Rogera Cormana. Pod jego okiem Kaplan stworzył swoje pierwsze filmy. Wkrótce wyrobił sobie markę sprawnego rzemieślnika.

Jonathan Kaplan. Najważniejsze filmy

Do najgłośniejszych filmów Kaplana należą "Oskarżeni" z 1988 roku i "Pole miłości" z 1992 roku. Pierwszy skupiał się na ofierze napaści granej przez Jodie Foster, która chce pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko swych agresorów, ale także świadków ataku. Aktorka otrzymała za tę rolę swojego pierwszego Oscara. W "Polu miłości" Michelle Pfeiffer wcieliła się w panią domu, która za wszelką cenę chce wziąć udział w pogrzebie prezydenta Kennedy’ego. Aktorka otrzymała za tę rolę nominację do Oscara. Obie produkcje znalazły się w Konkursie Głównym festiwalu w Berlinie.

Kaplan pracował także przy serialach telewizyjnych. W latach 1997-2009 wyreżyserował 41 odcinków "Ostrego dyżuru". Za swoją pracę był nominowany do nagrody Emmy w 2000 i 2001 roku. Miał także trzykrotnie szansę na statuetkę jako producent serialu.