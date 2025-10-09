Jonah Hill przeszedł ekstremalną metamorfozę. Już tak nie wygląda
Jonah Hill przeszedł spektakularną metamorfozę. Aktor przez lata zmagał się z kompleksami na punkcie swojego wyglądu. Postanowił zmienić swój styl życia i dziś prezentuje nowy wygląd na planie nadchodzącego filmu.
Jonah Hill przez wiele lat kojarzony był z określonym typem ról. Kilka lat temu aktor postanowił jednak całkowicie zmienić swój styl życia i znacząco schudł. Zanim jednak to nastąpiło, Hill kilka razy opowiedział o swoich trudnych doświadczeniach związanych z nadwagą.
"Nie sądzę, żebym kiedykolwiek zdjął koszulę w basenie, dopóki nie przekroczyłem trzydziestki, nawet w obecności rodziny i przyjaciół" - wyznał w jednym z wpisów. "Prawdopodobnie wydarzyłoby się to wcześniej, gdyby moja niepewność z dzieciństwa nie została spotęgowana przez lata publicznych kpin z mojego ciała" - dodał.
Przyznał, że na szczęście takie komentarze już go nie dotykają w takim stopniu. Dziś trudno rozpoznać aktora na zdjęciach sprzed lat. Z 114 kg schudł do około 70. W ostatnich dniach został przyłapany przez fotoreporterów na planie "Cut Off". Nowe zdjęcia Hilla wzbudziły w sieci spore poruszenie.
Fabuła "Cut Off" skupi się na historii pary dwujajowych bliźniaków. Bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe, w efekcie czego po raz pierwszy w życiu muszą samodzielnie się utrzymać. W rolach głównych wystąpią Jonah Hill oraz Kristen Wiig. Partnerować im będą m.in. Bette Midler i Nathan Lane. Hill nie tylko zagra główną rolę, ale także odpowiada za reżyserię i jest współtwórcą scenariusza razem z Ezrą Woodsem.
Będzie to trzeci reżyserski projekt w karierze uznanego aktora. Debiutował za kamerą nostalgicznymi "Najlepszymi latami" z 2018 roku, które zrealizował dla wytwórni A24.
Film "Cut Off" będzie miał premierę 17 lipca 2026 r.
