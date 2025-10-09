Wiadomości W ostatnim czasie zniknął. Nad czym teraz pracuje?

Jonah Hill przez wiele lat kojarzony był z określonym typem ról. Kilka lat temu aktor postanowił jednak całkowicie zmienić swój styl życia i znacząco schudł. Zanim jednak to nastąpiło, Hill kilka razy opowiedział o swoich trudnych doświadczeniach związanych z nadwagą.

"Nie sądzę, żebym kiedykolwiek zdjął koszulę w basenie, dopóki nie przekroczyłem trzydziestki, nawet w obecności rodziny i przyjaciół" - wyznał w jednym z wpisów. "Prawdopodobnie wydarzyłoby się to wcześniej, gdyby moja niepewność z dzieciństwa nie została spotęgowana przez lata publicznych kpin z mojego ciała" - dodał.

Reklama

Przyznał, że na szczęście takie komentarze już go nie dotykają w takim stopniu. Dziś trudno rozpoznać aktora na zdjęciach sprzed lat. Z 114 kg schudł do około 70. W ostatnich dniach został przyłapany przez fotoreporterów na planie "Cut Off". Nowe zdjęcia Hilla wzbudziły w sieci spore poruszenie.

Zdjęcie Jonah Hill na planie filmu "Cut Off" / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / Agencja FORUM

"Cut Off": co wiemy o filmie?

Fabuła "Cut Off" skupi się na historii pary dwujajowych bliźniaków. Bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe, w efekcie czego po raz pierwszy w życiu muszą samodzielnie się utrzymać. W rolach głównych wystąpią Jonah Hill oraz Kristen Wiig. Partnerować im będą m.in. Bette Midler i Nathan Lane. Hill nie tylko zagra główną rolę, ale także odpowiada za reżyserię i jest współtwórcą scenariusza razem z Ezrą Woodsem.

Będzie to trzeci reżyserski projekt w karierze uznanego aktora. Debiutował za kamerą nostalgicznymi "Najlepszymi latami" z 2018 roku, które zrealizował dla wytwórni A24.

Film "Cut Off" będzie miał premierę 17 lipca 2026 r.

Czytaj więcej: Największe filmowe metamorfozy. Ci aktorzy ryzykowali zdrowiem