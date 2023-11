Miesiąc temu rozpoczął się nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którego początki sięgają połowy XX wieku. 7 października bojownicy Hamasu - polityczno-militarnej fundamentalistycznej organizacji palestyńskiej - przeprowadzili niespodziewany atak na południe Izraela. Jednymi z pierwszych ofiar byli uczestnicy festiwalu muzycznego Supernova, który odbywał się z okazji obchodów żydowskiego święta Simchat Torah w okolicy kibucu Reim, w odległości kilku kilometrów od granicy ze Strefą Gazy. Palestyńscy terroryści dokonali tam rzezi, zabijając blisko 260 osób. Jak zauważają eksperci, obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do najbardziej dramatycznej sytuacji w regionie od czasu wojny Jom Kippur z 1973 roku. W ciągu ostatnich tygodni zginęło ponad 1,4 tys. Izraelczyków, a niemal 5,5 tys. zostało rannych. Terroryści uprowadzili co najmniej 242 osoby.

Brutalny atak na ludność cywilną Izraela potępili nie tylko prominentni politycy i aktywiści, ale także gwiazdy kina i estrady - dość wspomnieć Amy Schumer, Marka Hamilla, Jamie Lee Curtis, Madonnę czy modelkę o palestyńskich korzeniach Gigi Hadid. "Choć mam nadzieję i marzenia co do przyszłości Palestyny, nie uwzględniają one wyrządzania krzywdy Żydom" - wyznała w oświadczeniu gwiazda wybiegów.

"Świat nie może siedzieć z założonymi rękami, gdy mają miejsce te przerażające akty terroryzmu" - napisała z kolei hollywoodzka aktorka Gal Gadot, która przez dwa lata służyła w Siłach Zbrojnych Izraela.

Angelina Jolie skrytykowana przez ojca. Nie miał dla niej litości

Do sprawy odniosła się również Angelina Jolie . Słynna aktorka, która do niedawna pełniła funkcję Specjalnego Wysłannika UNHCR, podkreśliła, że choć potępia działania Hamasu, to jest też przeciwna działaniom odwetowym, które dotykają ludności cywilnej w Strefie Gazy. Jak podaje palestyńskie ministerstwo zdrowia, wskutek nalotów na ten obszar zginęło prawie 10 tys. osób, w tym 4 tys. dzieci. "Modlę się o natychmiastowy i bezpieczny powrót każdego zakładnika. Modlę się za rodziny, które dźwigają niewyobrażalny ból związany z zamordowaniem bliskiej osoby, a zwłaszcza dzieci. To, co wydarzyło się w Izraelu, było aktem terroryzmu. Nie może to jednak usprawiedliwiać bombardowania cywilów w Strefie Gazy, którzy zostali pozbawieni możliwości ewakuacji, nie mając dostępu do żywności i wody" - zaznaczyła laureatka Oscara.

Wypowiedź Jolie nie spodobała się jej sławnemu ojcu. Hollywoodzki aktor Jon Voight opublikował na Instagramie 3-minutowy filmik, w którym krytykuje jej poglądy. "Jestem bardzo rozczarowany tym, że moja córka, podobnie jak wielu innych ludzi, nie rozumie Bożych prawd. Tutaj chodzi o zniszczenie Ziemi Świętej, ziemi Żydów. Izraelska armia musi bronić swojej ziemi i swojego ludu. To jest wojna. Zaatakowano dzieci, ich rodziców, dziadków. Niewinnych ludzi. Wy, głupcy, którzy nazywacie Izrael problemem, powinniście spojrzeć na siebie i zadać sobie pytanie: 'Kim jestem? Czy pragnę dotrzeć do prawdy, czy pozwalam się okłamywać i podążam ślepo za tłumem?'. Ci, którzy rozumieją prawdę, potrafią dostrzec kłamstwo. Izraelczycy bronią wartości, których te zwierzęta nie potrafią pojąć" - perorował Voight.

Angelina Jolie i Jon Voight: Skomplikowana relacja

Nie jest tajemnicą, że Jolie ma bardzo skomplikowaną relację z ojcem. Rodzice aktorki i jej brata Jamesa Havena rozwiedli się rok po jej narodzinach. Voight przyznał publicznie, że powodem rozstania była jego niewierność. "Jon był dla Angeliny okropnym ojcem. Zdradzał jej matkę. Marcheline powiedziała mi kiedyś, że mąż znęcał się nad nią emocjonalnie" - wyznał przed laty przyjaciel rodziny.



O kiepskie relacje z potomkami Voight obwiniał z kolei byłą żonę. "Mam wrażenie, że moje dzieci zostały zaprogramowane przez wieloletni gniew ze strony ich matki. To zrozumiałe. Gdy się rozwiedliśmy, miała do mnie ogromny żal" - stwierdził swego czasu w rozmowie z magazynem "People". Matka Jolie, Marcheline Bertrand, zmarła w 2007 roku przegrywając walkę z rakiem piersi i jajnika.