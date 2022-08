Wiele wskazuje na to, że dzięki wygranej w "procesie dekady" Johnny Depp wkrótce wróci na szczyt. Aktor pozwał byłą żonę w związku z artykułem, w którym opisała ona samą siebie jako ofiarę przemocy domowej. Oskarżenia te niemal zrujnowały mu karierę i zszargały reputację. Ale gdy ława przysięgłych uznała, że Heard tymi zarzutami go zniesławiła, Depp przestał być uznawany za persona non grata. I coraz śmielej to wykorzystuje.

Niedawno nagrał płytę z gitarzystą Jeffem Beckiem, w rekordowym tempie wyprzedał też swoją debiutancką kolekcję dzieł sztuki, inkasując za nią 3 mln funtów. A co dla niego najważniejsze, znów zaczął dostawać propozycje ról w filmach. Obecnie przebywa w Paryżu, gdzie pracuje na planie dramatu kostiumowego "Jeanne du Barry", w którym wciela się w postać króla Ludwika XV.

Reklama

Johnny Depp reżyserem? Znów stanie za kamerą?

Granie już jednak Deppowi nie wystarcza. Jak wynika z udostępnionego mediom oświadczenia rzeczniczki aktora, Breanny Butler, gwiazdor przymierza się do realizacji następnego, bardzo ważnego projektu. Po 25 latach od swojego reżyserskiego debiutu znów stanie bowiem za kamerą i nakręci filmową adaptację sztuki Dennisa McIntyre'a zatytułowanej "Modigliani", której bohaterem jest słynny włoski artysta Amedeo Modigliani.



Akcja rozgrywa się w 1916 roku w Paryżu. Autor opisuje 48 nad wyraz burzliwych godzin z życia malarza, które zaważą na jego dalszym życiu, stając się punktem zwrotnym w karierze. I finalnie ugruntują jego reputację artystycznej legendy. Film w reżyserii Deppa będzie miał polski akcent. Scenariusz w oparciu o wspomnianą sztukę stworzyli Jerzy i Mary Kromolowscy.

"Czuję się niezwykle zaszczycony mogąc przenieść na ekran historię Modiglianiego. Jego życie było pełne trudności, ale ostatecznie zatriumfował. To uniwersalna ludzka historia, z którą wszyscy widzowie będą mogli się utożsamić" - powiedział Depp w oświadczeniu. Zdjęcia do filmu "Modi" mają ruszyć wiosną przyszłego roku w Europie. Nazwiska odtwórców głównych ról poznamy wkrótce.

Jednym z producentów filmu o roboczym tytule "Modi" będzie Al Pacino . Panowie po raz pierwszy współpracowali ze sobą na planie dramatu "Donnie Brasco" z 1997 roku. W przeszłości Depp wyprodukował trzy filmy z udziałem Pacino: "Kupca weneckiego" , "Wilde Salome" oraz "Salome". "Ten projekt był bliski sercu Ala. Pokazał mi sztukę 'Modigliani' wiele lat temu i od razu się w niej zakochałem" - dodał jeden z producentów nadchodzącego obrazu, Barry Navidi. "Moim marzeniem było podjęcie współpracy z Johnnym - to prawdziwy artysta z niesamowitą wizją" - zaznaczył.

Reżyserskim debiutem Deppa był nakręcony w 1997 roku dramat "Odważny" . Opowiadał on historię Raphaela, który postanawia zaprzedać duszę współczesnemu aniołowi śmierci, by zapewnić zmagającej się z biedą rodzinie godny byt. Główną rolę zagrał sam Depp, a partnerował mu Marlon Brando . Film był nominowany do Złotej Palmy.