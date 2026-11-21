Tabloid Page Six przedpremierowo dotarł do książki autorstwa Marka Seala - biografii Johnny'ego Deppa. Z publikacji wynika, że aktor miał roztrwonić ogromną fortunę, a jego ekstrawagancki styl życia stał się poważnym obciążeniem dla budżetu.

Biografia "The Many Faces of Johnny Depp" ma zadebiutować 24 listopada. Page Six przekazał przedpremierowo kilka faktów z książki. Według doniesień, dokumenty sądowe ujawnione w 2017 roku wykazały, iż hollywoodzki aktor w trakcie swojej imponującej kariery stracił fortunę. Szacuje się kwotę 650 mln dolarów plus 100 mln dolarów zaległych podatków, których nie płacił przez 17 lat. Dla kontrastu podaje się sumę aż 265 mln dolarów, jaką Depp miał zarobić za wcielanie się w Jacka Sparrowa w serii "Piraci z Karaibów".

Według autora, życie Deppa całkowicie zmieniło się, gdy po raz pierwszy wcielił się w tę postać. Aktorowi od tej pory towarzyszyła świta. Zrezygnował także z podróżowania samolotami rejsowymi.

"Nie był już po prostu Johnnym - stał się Johnnym Deppem, megagwiazdą kina, ikoną, marką i franczyzą, wokół której rosła armia ludzi zależnych od niego finansowo" - pisze Seal.

Johnny Depp Matt Crossick/Variety via Getty Images Getty Images

Depp miał zobowiązać się do udziału w co najmniej dwóch dużych produkcjach rocznie, gwarantujących mu minimum 40 mln dolarów zarobku. W 2015 roku znalazł się jednak w trudnej sytuacji finansowej i był zmuszony sprzedać ukochany jacht za 27 mln dolarów. Zachował natomiast prywatną wyspę na Bahamach i 14 nieruchomości.

Wśród jego wydatków znalazły się m.in. zakupy luksusowych alkoholi i biżuterii. Nie żałował pieniędzy na zachcianki. Jak opisuje Seal, aktor miał wydać 290 tys. dolarów plus podatek na 10 skrzynek wina oraz kolejne 500 tys. dolarów w salonie jubilerskim Fred Leighton.

Na jego sytuację finansową wpływały także decyzje zawodowe. Aktor odrzucił propozycję udziału w "Grand Budapest Hotel" Wesa Andersona. Zamiast tego zdecydował się na występ w "Transcendencji". Według szacunków jego agentki ta decyzja kosztowała go około 12 mln dolarów potencjalnych zysków.

Aktora obecnie można oglądać w nowym filmie w reżyserii Ti Westa - "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna". Gra w niej tytułową rolę, za którą ponoć otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 mln dolarów.