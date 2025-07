Johnny Depp przerywa milczenie. Nie zapomniał, jak został potraktowany

Depp wcielił się w głównego antagonistę w dwóch częściach "Fantastycznych zwierząt", serii prequeli sagi o Harrym Potterze. Grindelwald był złym czarodziejem oraz dawnym kochankiem Albusa Dumbledore’a. W filmie "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (2016) Depp pojawił się w jednej z ostatnich scen. W "Zbrodniach Grindelwalda" (2018) otrzymał o wiele więcej czasu ekranowego.

Johnny Depp zwolniony z "Fantastycznych zwierząt"

Aktor miał powrócić w "Tajemnicach Dumbledore’a", które weszły do kin w 2022 roku. Jednak w 2018 roku tabloid "The Sun" opublikował artykuł, oskarżający Deppa o przemoc wobec jego byłej żony Amber Heard. Odtwórca roli Grindelwalda wytoczył wydawcy proces o zniesławienie, który przegrał. Gdy tak się stało, wytwórnia Warner Bros. wymogła na nim rezygnację z projektu w 2020 roku. Rola złego czarodzieja powędrowała do Madsa Mikkelsena.

Warner poinformował o sytuacji w krótkim oświadczeniu. "Johnny Depp odchodzi z serii ‘Fantastyczne zwierzęta’. Dziękujemy mu za jego pracę w dotychczasowych filmach. Trzecia część znajduje się w produkcji, a rola Gellerta Grindelwalda zostanie zrecastowana" – czytaliśmy w nim.

"Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż zostałem poproszony przez Warner Bros. o rezygnację z roli Grindelwalda w ‘Fantastycznych zwierzętach’, co uszanowałem i na co się zgodziłem" – napisał Depp w swoim oświadczeniu.

Johnny Depp o wytwórni Warner Bros. "Niech spadają"

Gdy aktor przywołał tę sytuację po niemal pięciu latach w rozmowie "The Telegraph", użył mniej dyplomatycznych słów. "To stało się w ułamku sekundy. Przecież już kręciliśmy film. Chcieli, żebym zrezygnował. Ja odebrałem to tak, jakby chcieli, żebym poszedł na emeryturę. […] Niech spadają. Nie da się mnie tak łatwo załatwić. Jeśli myśleli, że mogli mnie zranić bardziej, niż to, co mnie dotychczas spotkało, bardzo się mylili" – mówił Depp.

Z powodu oskarżeń Heard aktor zniknął na kilka lat z ekranów. Gdy wygrał proces z byłą żoną, zaczął powoli odbudowywać swoją pozycję. Natomiast seria "Fantastyczne zwierzęta" zakończyła się na "Tajemnicach Dumbledore’a".