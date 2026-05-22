To nie pierwszy wspólny występ hollywoodzkiej pary. Johnny Depp i Penélope Cruz zagrali już wspólnie w takich filmach, jak "Blow", "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" i "Morderstwo w Orient Expressie".

Tym razem gwiazdorzy spotkali się na planie thrillera "Day Drinker", który wyreżyserował Marc Webb, twórca "Niesamowitego Spider-Mana" czy "500 dni miłości". Film trafi do kin w 2027 roku, a informację o oficjalnej dacie premiery ogłosiło studio Lionsgate.

Pierwsze wiadomości dotyczące tej produkcji pojawiły się w mediach już w 2024 roku. Wówczas pisano, że w filmie wystąpi gwiazda młodego pokolenia, Sydney Sweeney. Ostatecznie zastąpiła ją inna aktorka.

Jak opisuje portal "Variety", fabuła filmu skupia się na "barmance pracującej na prywatnym jachcie (w tej roli Madelyn Cline), która spotyka tajemniczego klienta, sportretowanego przez Deppa. Nieoczekiwanie oboje zostają wciągnięci w kryminalny półświatek i powiązani z niebezpieczną postacią graną przez Penelope Cruz".

Dla Deppa jest to pierwszy mainstreamowy film, jaki zrealizował dla dużej amerykańskiej wytwórni, od czasu jego głośnych procesów z Amber Heard. Przez tę całą aferę stracił rolę Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta", ale jego zwycięstwo sądowe w Stanach Zjednoczonych przywróciło mu pozycję w Hollywood. W 2023 roku aktor pojawił się w "Kochanicy króla Jeanne du Barry", a także w niezależnych produkcjach jak "Minamata" czy "Miasto kłamstw".

Pierwsze oficjalne zdjęcia promujące thriller "Day Drinker" zdradzają metamorfozę Deppa. Aktor udowodnił wielokrotnie, że jest ekranowym kameleonem. Tym razem jego ciemne włosy zastąpiły srebrne pasma, twarz okala siwa broda. Całość dopełniają niebieskie soczewki.

Co ciekawe, zaraz po tym projekcie Depp zaangażował się w kolejną dużą hollywoodzką produkcję, "Ebenezer: A Christmas Carol" dla wytwórni Paramount Pictures. Ten film, oparty na motywach "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa, trafi do kin wcześniej - jego premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku.