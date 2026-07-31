John Legend dołącza do gwiazdorskiej obsady filmu. Zagra laureata Oscara

"The Road Home" przeniesie widzów do RPA z lat 80. i przybliży losy trębacza Hugh Masekeli. Słynny jazzman był kluczową postacią w walce o zniesienie dyskryminujących przepisów dotyczących segregacji rasowej.

"The Road Home": John Legend dołącza do obsady. Kto jeszcze zagra w produkcji?

John Legend wcieli się w amerykańskiego piosenkarza, aktora i działacza na rzecz praw człowieka, Harry'ego Belafonte ("Kansas City", "Czarne bractwo. BlacKKKlansman"), który w 2015 roku został uhonorowany Oscarem Specjalnym - Nagrodą humanitarną im. Jeana Hersholta.

Legend dołącza do ogłoszonych wcześniej gwiazd jak Guy Pearce, Cynthia Erivo i Johnny Flynn. Główną rolę odegra południowoafrykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent Thabo Rametsi.

"Miałem zaszczyt znać pana Belafonte - przyjaciela, mentora i współpracownika w walce o sprawiedliwość. Przede wszystkim był niesamowitym człowiekiem, który przeżył niezwykłe, rewolucyjne życie. Był też uosobieniem artysty i aktywisty, który wyznaczył standardy dla mnie i wielu innych, którzy czerpią z jego dorobku. Uważam to za zaszczyt, że powierzono mi rolę Harry'ego Belafonte w tym wyjątkowym filmie" - przekazał Legend.

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