John Irvin nie żyje. Twórca legendarnych filmów miał 86 lat

Informację o odejściu Irvina przekazali pracujący z nim producenci. Reżyser zmarł w spokoju i w otoczeniu rodziny. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Początki kariery Johna Irvina

Reżyser przyszedł na świat 7 maja 1940 roku. Był absolwentem London Film School. Swą karierę rozpoczął od krótkometrażowych dokumentów w nurcie cinéma-vérité. Skupiał się na algierskiej wojnie o niepodległość oraz konflikcie w Wietnamie. Jego "Mafia No!" z 1967 roku było nominowane do nagrody BAFTA.

W latach 70. przeszedł do telewizji, gdzie stał za kamerą popularnych seriali. W 1977 roku nakręcił dla BBC miniserial "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg", adaptację powieści Johna le Carré'a. Produkcja otrzymała cztery nominacje do telewizyjnych nagród BAFTA (nagrodzono kreację Aleca Guinnessa) oraz statuetki Emmy.

John Irvin na planie filmu "Hamburger Hill" Alex Bowie Getty Images

Najbardziej znane filmy Johna Irvina

Od lat 80. Irvin był związany głównie z kinem fabularnym. Był bardzo wszechstronnym twórcą. Spod jego ręki wyszły sensacyjne "Jak to się robi w Chicago" z Arnoldem Schwarzeneggerem i "Prawo krwi" z Patrickiem Swayze'em, wojenne "Psy wojny" i "Hamburger Hill" oraz komedie "Wdowy" i "W blasku gwiazd".

Jego filmografię zamyka film "Mandela's Gun", opowiadający o działalności Nelsona Mandeli w Afrykańskim Kongresie Narodowym. Irvin zmarł w czasie pracy nad dokumentem "Water from an Ancient Well" o pianiście jazzowym Abdullahu Ibrahimie.