John Grover nie żyje. Pracował przy filmach o Jamesie Bondzie

Grover odszedł 28 września 2026 roku. Informację o jego śmierci podało stowarzyszenie British Film Editors.

"John był światowej sławy montażystą, znanym ze swej pracy przy wielu popularnych filmach w latach 80. i 90. [...] Od lat był aktywnym członkiem zarządu naszego stowarzyszenia. Na zebrania wnosił wieloletnie doświadczenie w naszym fachu. Doradzał nam, gdy dopuszczaliśmy do stowarzyszenia montażystów telewizyjnych. [...] Członkom zarządu będzie go brakowało. Przekazujemy nasze kondolencje jego rodzinie i wszystkim, którzy go znali" - czytamy w mediach społecznościowych BFE. Nie podano przyczyny śmierci montażysty.

Najważniejsze filmy w karierze Johna Grovera

Grover urodził się 24 października 1938 roku. Na początku swej kariery związał się z wytwórnią MGM, gdzie sprawował funkcję pracownika montażowni, asystenta, a następnie samodzielnego montażysty.

Pracował przy sześciu filmach z serii o Jamesie Bondzie. Asystował przy montażu do "Szpiega, który mnie kochał" i "Moonrakera". Był głównym montażystą "Tylko dla twoich oczu", "W obliczu śmierci" i "Licencji na zabijanie". Nadzorował ten proces przy "Ośmiorniczce".

Wcześniej asystował także przy "Doktorze Żywago" Davida Leana i "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Później kierował pracami nad montażem "Labiryntu" Jima Hensona.