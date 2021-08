Jodie Comer: Wypadek na planie filmowym

Jodie Comer ma teraz niewątpliwie swój czas. Międzynarodową sławę i uznanie krytyków zagwarantowała jej rola psychopatycznej płatnej zabójczyni w głośnym serialu "Obsesja Eve", za którą otrzymała nagrodę BAFTA, statuetkę Emmy i dwie nominacje do Złotego Globu. Brytyjska aktorka wystąpiła niedawno w czekającym na premierę dramacie historycznym w reżyserii Ridleya Scotta, "Ostatni pojedynek", w którego obsadzie znaleźli się także Ben Affleck, Matt Damon i Adam Driver. 13 sierpnia na ekrany polskich kin trafiła natomiast inna produkcja z jej udziałem - komedia science fiction zatytułowana "Free Guy" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej.



To właśnie na planie tego filmu doszło do niebezpiecznego incydentu, o którym Comer w podcaście "Reign with Josh Smith". Gwiazda zdradziła, że zmaga się z poważnymi problemami z koordynacją, które utrudniały jej kręcenie szczególnie wymagających scen.



Jodie Comer: Dostałam kopniaka w twarz

"Pewnego dnia zdarzył się wypadek i dostałam kopniaka w twarz. Siła kopnięcia była tak duża, że okulary, które miałam na nosie, spadły na ziemię. Mam zaburzoną koordynację ruchową, przez co musiałam bardzo intensywnie trenować z zespołem kaskaderskim. Robiłam, co w mojej mocy, ale okazało się to niewystarczające. Całe szczęście, że miałam fantastyczną i bardzo uzdolnioną dublerkę. Potrafi robić niesamowite rzeczy" - zdradziła serialowa Villanelle.

Zdjęcie Jodie Comer w filmie "Free Guy" / Alan Markfield. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved / materiały prasowe

Aktorka, która ostatnio była pochłonięta realizacją kilku dużych projektów, w innym wywiadzie wyjawiła, że nadmiar pracy zaczął negatywnie odbijać się na jej zdrowiu psychicznym. W rozmowie z magazynem "Glamour" przyznała, że kładzie teraz większy nacisk na dbanie o siebie i swoje samopoczucie.



"Ostatni rok uświadomił mi, że powinnam trochę zwolnić i lepiej zarządzać czasem. Moja mama pewnego dnia zauważyła, że nie potrafię się skupić. 'Próbuję z tobą porozmawiać, a ty w ogóle mnie nie słuchasz, myślami jesteś gdzie indziej' - zarzuciła mi. Ostatnio zwracam uwagę na to, które nawyki mi służą, a które szkodzą. Jeśli robię coś, co powoduje, że czuję się źle, natychmiast pytam samą siebie, po co właściwie to robię, a potem robię coś, co poprawia mi humor. Te drobne codzienne wybory są formą samoopieki. Dziś stawiam siebie na pierwszym miejscu" - wyznała Comer.