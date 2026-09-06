Joanna Brodzik też nie zagra w kontynuacji "Nigdy w życiu!"? Mocne słowa

"Właśnie, że tak!": burza wokół kontynuacji "Nigdy w życiu!"

Ekranizacja powieści "Nigdy w życiu!" Katarzyny Grocholi w reżyserii Ryszarda Zatorskiego trafiła na ekrany w 2004 roku i, podobnie jak książka, okazała się wielkim sukcesem. Niedawno zaczęły się zdjęcia do części drugiej, zatytułowanej "Właśnie, że tak!", nad którą pracuje Greg Zgliński.

Najwięcej emocji budziły decyzje obsadowe. Burzę rozpętała Joanna Jabłczyńska, która nie dostała angażu do filmu, choć w produkcji z 2004 roku wcieliła się w nastoletnią Tosię, córkę głównej bohaterki (w tej roli Danuta Stenka). Rolę Tosi w filmie "Właśnie, że tak!" gra Agnieszka Żulewska. Jabłczyńska w wywiadach i wpisach na swoim Instagramie wyznała, że czuje się rozczarowana, iż nie zaproponowano jej powrotu do roli.

W nowym filmie swoje role powtórzą Danuta Stenka, która ponownie zagra Judytę oraz Artur Żmijewski, który wcieli się w Adama.

Czy Joanna Brodzik zagra w kontynuacji filmu "Nigdy w życiu!"?

W kontynuacji "Nigdy w życiu!" nie zagra również Joanna Brodzik. Dlaczego tak się stało? Aktorka była niedawno gościem podcastu "Kultowe Polskie Komedie" w Polskim Radiu, gdzie wyznała, co myśli o powrotach do ról sprzed lat

"Nigdy w życiu. Takie propozycje pojawiają się właściwie każdego roku, żeby do projektów, które są z moim udziałem w taki czy inny sposób, wrócić. Zrozumiałą i przyzwalającą była dla mnie idea, żeby Radek Figura mógł kontynuować uniwersum 'Magdy M.' w swoich książkach, bo to jest jego świat. Natomiast wszystkie próby wchodzenia dwa razy do tej samej rzeki, szczególnie że te rzeki są takie fajne i wspomnienie o nich ma wartość, dla mnie byłyby to totalnie ryzykowne przedsięwzięcie" - stwierdziła.

Brodzik przyznała, że obecnie interesują ją tylko nowe projekty.

"Nigdy w życiu": o czym opowiadał kultowy polski film?

Bohaterką "Nigdy w życiu!" jest Judyta (w tej roli Danuta Stenka), której życie zostaje całkowicie wywrócone do góry nogami. Kiedy dowiaduje się, że jej mąż, Tomasz (Jan Frycz), nie tylko od miesięcy ją zdradzał, ale przede wszystkim spodziewa się z dużo młodszą kochanką dziecka, dość szybko dochodzi do rozwodu.

Bohaterka wraz z nastoletnią córką Tosią (Joanna Jabłczyńska) w ciągu dwóch miesięcy musi wyprowadzić się z dotychczasowego mieszkania. W poczuciu beznadziei i zrezygnowania, za namową najlepszej przyjaciółki (Joanna Brodzik), postanawia obejrzeć działkę pod Warszawą. Zauroczona okolicą i z nadzieją na lepszą przyszłość decyduje się wybudować dom. Poznaje też Adama (Artur Żmijewski), który wprowadza spora zamieszania do jej życia.