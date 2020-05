Joan Collins: Dobry seks i wieczna młodość

Joan Collins znana jest na całym świecie nie tylko jako znakomita aktorka, ale również autorka bestsellerowych pozycji książkowych, producentka, kobieta sukcesu i aktywna uczestniczka akcji charytatywnych. W sobotę, 23 maja, legendarna Alexis z serialu "Dynastia" obchodzi 87. urodziny, jednak - jak przyznaje - tym, co zapewnia jej wieczną młodość jest... dobry seks!

Joan Collins w 1958 roku /John Springer Collection/Corbis /Getty Images

Joan Collins bardzo wcześnie pojawiła się deskach teatralnych - miała zaledwie dziewięć lat, kiedy wystąpiła w sztuce "Dom lalek" Ibsena wystawianej przez The Arts Theatre. Profesjonalne szlify aktorskie pobierała w słynnej Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. Już po 18 miesiącach jej talent został dostrzeżony, co zaowocowało prestiżowym kontraktem z Rank Organization. Owocem tej współpracy były filmy: "Our Girl Friday", "I Believe in You" oraz "The Good Die Young".

Prawdziwym ekranowym debiutem Collins był film "Lady Godiva Rides Again" (1951). Po kilku latach występów w brytyjskich obrazach wytwórnia 20th Century Fox postanowiła podpisać z nią kontrakt jako odpowiedź na gwiazdę studia MGM - Elisabeth Taylor. Collins wzięła nawet udział w zdjęciach próbnych do "Kleopatry", ale tytułową rolę ostatecznie powierzono Taylor. W 1955 roku Collins zadebiutowała w Hollywood w filmie Howarda Hawksa "Land of the Pharaohs".

W latach 60. i 70. Colins pojawiła się w szeregu amerykańskich produkcji telewizyjnych. Wśród nich znalazły się role w serialach "Batman", "The Virginian", "Mission: Impossible", "Police Woman" oraz - najsłynniejszy z nich - w epizodzie "The City on the Edge of Forever" serii "Star Trek".

Później już została producentką i zagrała w miniserialu "Sins", zajęła się również produkcją odcinkowego "Monte Carlo". Filmografia aktorki to również takie tytuły jak: "Hart to Hart", "Annie: A Royal Adventure", "Pomoc domowa" oraz sześć specjalnych części "Pacific Palisades".

W latach 70. aktorka wystąpiła w kilku softcore'owych filmach będących ekranizacjami pieprznych powieści jej siostry - Jackie Collins. Filmy te stały się sporymi finansowymi sukcesami - "The Stud", który kosztował ledwie 600 tysięcy dolarów, zarobił na całym świecie aż 20 milionów dolarów!

Mając na swoim koncie około 30 produkcji telewizyjnych Joan Collins dla wielu pozostaje niezapomnianym "czarnym charakterem" tasiemcowego serialu "Dynastia" - Alexis Carrington Colby.

Nie należy jednak zapominać, że Joan Collins jest również uznaną aktorką sceniczną. Swoją pierwszą znaczącą rolę na deskach teatralnych zagrała w "The Skin of Our Teeth" Thorntona Wildera. Inne niezapomniane inscenizacje z jej udziałem to: "The Seventh Veil", "Claudia & David" i "The Praying Mantis". Jedna z ostatnich sztuk z jej udziałem - "Private Lives" Noela Cowarda stała się wydarzeniem kulturalnym na West Endzie i Broadwayu, przynosząc Collins znakomite recenzje.

W rozmowie z brytyjskim tabloidem "Daily Mail" w 2013 roku Collins ujawniła, że będąc u szczytu aktorskiej kariery wzięła amfetaminę, by zrzucić zbędne kilogramy. Aktorka pamięta, że najczęściej przechodziła na warzywno-twarożkową dietę, jednak dodała, że pewnego razu w schudnięciu 4 kilogramów w dwa tygodnie pomogły jej "zielone tabletki". "Były czasy, kiedy nie dostawałam żadnych propozycji, bo byłam zbyt gruba..." - ujawniła "Alexis".

W wieku 50 lat Collins zgodziła się propozycję magazynu "Playboy" i została gwiazdą 12-stronicowej rozkładówki, której autorem był fotograf George Hurrell.

Collins aż 5 razy wychodziła za mąż. Wśród jej wybranków znaleźli się: irlandzki aktor Maxwell Reed (1952-56), piosenkarz i kompozytor Anthony Newley (1963-70), szef wytwórni Beatlesów Apple Records - Ron Kass (1972-83), szwedzki piosenkarz Peter Holm (1985-86) oraz młodszy o 32 lata od Collins Percy Gibson (ślub w 2002 roku).

Aktorka twierdzi, że największy wpływ na zachowanie młodego wyglądu ma... dobry seks. Collins jest zdania, że kobiety powinny pomimo upływu czasu pozostawać aktywne w sypialni.



"Nie zapominajmy o tym, jak ważny jest seks, jeśli chodzi o młody wygląd i dobre samopoczucie. Wiele z najbardziej podziwianych kobiet na świecie było aktywnych seksualnie długo po przekroczeniu wieku średniego. Wspaniała francuska aktorka Sarah Bernhardt i legendarna projektantka Coco Chanel, miały kochanków, gdy były już w podeszłym wieku... Każdy człowiek powinien móc się cieszyć seksu. Cieszy mnie, gdy czytam o parach, które pobrały się po 80-tce albo odnalazły dawną miłość po 50 latach. Miłość nigdy nie umiera, jeśli tylko się w nią wierzy" - napisała Collins w swojej książce "The World According to Joan".

Aktorka zarzeka się, że nigdy nie używała i nigdy nie użyje botoksu, bo nie są znane skutki uboczne tej metody walki ze zmarszczkami.



"Myślę, że to jest trucizna. Nie wierzę w tę metodę" - powiedziała na łamach magazynu "OK!". - "Nie znamy jeszcze efektów ubocznych, które mogą ujawnić się po pewnym czasie. A poza tym nie lubię tego specyficznego wyrazu twarzy, który daje botoks" - dodała. Collins wierzy, że można cofnąć lata bez tak drastycznych metod. "Myślę, że wyglądam całkiem nieźle jak na swoje lata, a wiele zawdzięczam reżimowi, jakiemu poddaję swoją skórę. Nie wystawiam się na słońce, mam pozytywne nastawienie do życia i trzymam odpowiednią wagę" - zakończyła.

Po oscarowej gali w 2011 roku Collins trafiła do szpitala. Przyczyną była zbyt... ciasna sukienka, którą prezentowała aktorka. "Bezsprzecznie to była bardzo ciasna suknia" - przyznała Collins. "Wcisnęłam się w nią i zdecydowałam, że zrezygnuje z jedzenia na przyjęciu" - dodała. Zawroty głowy zmusiły Collins do opuszczenia przyjęcia. Po wyjściu na świeże powietrze gwiazda straciła przytomność.

Za swoje zasługi w dziedzinie sztuki, jak również pracę charytatywną Collins została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego (Order of the British Empire). Aktorka od dawna zaangażowana jest w działalność instytucji działających m.in w obronie praw dziecka, na rzecz dzieci upośledzonych i kalekich, oraz na rzecz kobiet zagrożonych rakiem piersi. Jest fundatorką jednej z części szpitala dziecięcego w Michigan.