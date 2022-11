Gospodarz "Jimmy Kimmel Live" wcześniej prowadził gale rozdania Oscarów w 2017 i 2018 roku. Jak donosi "Variety", Jimmy Kimmel poprowadzi wręczenie nagród po raz trzeci.

Jimmy Kimmel gospodarzem 95. gali rozdania Oscarów

"Zaproszenie do prowadzenia rozdania Oscarów po raz trzeci to albo wielki zaszczyt, albo pułapka" – powiedział Kimmel w oświadczeniu. "Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za to, że poprosiła mnie tak szybko po tym, jak wszyscy dobrzy odmówili".

Jimmy Kimmel niedawno przedłużył swoją umowę z ABC, gdzie przez co najmniej trzy lata będzie prowadził "Jimmy Kimmel Live", aż do 23. sezonu.

Reklama

"Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Jimmy zdobył hat-tricka na światowej scenie" – powiedzieli Weiss i Kirshner we wspólnym oświadczeniu. "Wiemy, że będzie zabawny i gotowy na wszystko".

Wideo youtube

Do tej pory krążyły niepotwierdzone pogłoski, że producenci zaproponowali prowadzenie gali Chrisowi Rockowi, poprzedniemu gospodarzowi Oscarów, który został spoliczkowany przez Willa Smitha.

Próbując odzyskać czasy świetności, organizatorzy Oscarów mają nadzieję, że wybranie znajomej twarzy, takiej jak Kimmel, który zdobył solidne oceny za bycie gospodarzem Oscarów i Emmy, jest najbezpieczniejszą drogą.

Craig Erwich, prezes ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals powiedział: "Powrót Jimmy'ego Kimmela w roli gospodarza Oscarów to spełnienie marzeń. Jak widzimy każdego wieczoru w swoim własnym programie, Jimmy radzi sobie ze wszystkim z sercem i humorem, i wiemy, że dostarczy śmiechu i wzruszających chwil, które definiują Oscary".

Organizatorzy chcą przyciągnąć większą widownię na Oscary 2023

W 2022 roku gospodarzami były m.in. Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall. Galę oglądało średnio 16,6 miliona widzów, co było odbiciem od rekordowo niskiego poziomu z poprzedniego roku, ale nadal jest to jedna z najniżej ocenianych rozdań Oscarów w historii. Poprzednie Oscary z Kimmelem jako gospodarzem w 2018 roku oglądało średnio 26,5 miliona widzów.

Członkowie Akademii będą głosować na tegoroczną listę nominowanych od 12 do 17 stycznia, a oficjalne nominacje zostaną ogłoszone 24 stycznia. 95. Oscary odbędą się w niedzielę 12 marca 2023 r. w Dolby Theatre w Ovation Hollywood i będą transmitowane na żywo w ABC oraz w ponad 200 krajach na całym świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oscary 2022: Gwiazdy na czerwonym dywanie AFP