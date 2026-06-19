Oparty na książce doktora Seussa pod tym samym tytułem film z 2000 roku opowiadał o Grinchu, zielonym stworze mieszkającym w okolicy Ktosiowa. Nie znosi on Świąt, więc postanawia zepsuć je mieszkańcom wioski. Jego podejście może jednak zmienić Cindy Lou Who. Dziewczynka uważa, że obywatele Ktosiowa zapomnieli o sensie Świąt.

Pierwszy "Grinch" nie przypadł do gustu wszystkim

"Grinch: Świąt nie będzie" odniósł kasowy sukces. Zarobił na całym świecie ponad 351 milionów roku. Film otrzymał także Oscara za charakteryzację oraz nominacje za kostiumy i scenografię. Z kolei Carrey miał szansę na Złoty Glob za najlepszą rolę w komedii lub musicalu. Recenzje były jednak średnie.

Carrey mówił w przeszłości, że chętnie powróci jako Grinch, o ile nie będzie musiał poddawać się wielogodzinnemu procesowi charakteryzacji. Według aktora wygląd stwora może być wykreowany dzięki grafice komputerowej.

Scenarzyści nowego "Grincha" mają na koncie wątpliwy sukces

Universal i Imagine prowadzą rozmowy z Carreyem i Howardem dotyczące powrotu w sequelu. Scenariusz kontynuacji napiszę Alex Berg, Jeff Schaffer i David Mandel. To cenieni i nagradzani scenarzyści serialowi, którzy pracowali razem nad kultowym "Pohamuj entuzjazm". Przed laty napisali także "Kota" z 2003 roku, adaptację innej książki doktora Seussa. Została ona zniszczona przez krytyków i nominowana do ośmiu Złotych Malin.



