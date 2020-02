To, że aktor lubi spędzać czas w ubraniu niekompletnym, a najlepiej bez, nie jest tajemnicą, Przy okazji promocji swojego najnowszego filmu poszedł jednak krok dalej. Zaczął namawiać także innych do wstąpienia w szeregi nudystów.

Rzeczy, które Jim Carrey robi nago? Pływanie oraz leżenie na kanapie! /Alice Hall/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Odkąd tylko zaczął spędzać więcej czasu w swojej rezydencji na Hawajach, a mniej na przyjęciach, 58-letni gwiazdor wyraźnie odżył. I choć nie ukrywa, że czasem dopadają go jeszcze negatywne, niszczące emocje, to coraz lepiej sobie z nimi radzi. "Wciąż dokonuję złych wyborów. Dotyczy to pracy, kobiet, jedzenia" - zdradza w wywiadzie. "Na szczęście mam swoje rytuały tutaj" - opowiada celebryta.

"Wstaję o 5 rano i biegnę nad ocean. Wiem, że o takiej godzinie będę tam zupełnie sam" - dodaje. "Dlatego bez strachu, że kogokolwiek wprawię w zażenowanie, pływam nago. To najbliższy kontakt z naturą i jestem pewien, że każdy powinien tego zaznać. To jest czyste dobro" - przekonuje.

Życie jakie prowadzi na Hawajach, zdaje się sielanką. Spacery, niespieszne przejażdżki rowerem, święty spokój. To jest to, czego po ostatnich latach, gwiazdor potrzebuje najbardziej. Za nim bowiem depresja, walka z nałogami, samobójstwo narzeczonej i walka o odzyskanie dobrego imienia po oskarżeniu, że przyczynił się do jej śmierci. Jim Carrey regenerował się emocjonalnie i fizycznie bardzo długo. Ale skutecznie.

Przed nim premiera jego najnowszego filmu "Sonic. Szybki jak błyskawica". Już 28 lutego zacznie się seria wywiadów, występów w telewizji i radiu. Na nagie kąpiele w oceanie pozostały aktorowi trzy tygodnie.