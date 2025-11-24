Jeszcze niedawno nikt jej nie znał. Była bliska zrezygnowania z aktorstwa

Renate Reinsve: Ikona millenialsów

Urodzona 24 listopada 1987 roku w niewielkim Solbergelva Renate Reinsve, stała się gwiazdą rozpoznawalną na całym świecie po roli Julie w filmie Joachima Triera "Najgorszy człowiek na świecie". Kreacja, za którą zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes, uczyniła ją ikoną millenialsów, którzy docenili jej naturalność, autentyczność i wyjątkowy ekranowy urok. Po tym sukcesie posypały się hollywoodzkie propozycje m.in. doceniony przez widzów i krytyków serial Apple TV "Uznany za niewinnego" z Jake'iem Gyllenhaalem w głównej roli.



Dziś, gdy powraca w najnowszym filmie Joachima Triera, "Wartość sentymentalna" , u boku Elle Fanning i Stellana Skarsgårda , oczy całego świata zwrócone są na nią. Choć jak sama przyznaje, nie najlepiej radzi sobie na castingach - po jednym z nich nie dostała roli w filmie Joachima "Thelma" - na szczęście postać Nory została stworzona specjalnie z myślą o niej. Trier rozmawiał z nią o tym filmie już na planie "Najgorszego człowieka na świecie", wiedząc, że potrafi połączyć wyjątkową wrażliwość z ogromną siłą.

"Za każdym razem, gdy pracuję z Joachimem, uczę się czegoś nowego o byciu człowiekiem i byciu sobą" - mówi Reinsve w wywiadzie dla Elle. - "On niczego nie ocenia, więc naprawdę możesz pozwolić sobie na wszystko. Kiedy pracujemy razem, prawie nie używamy słów, po prostu wyczuwam, co chce mi przekazać".

W filmie "Wartość sentymentalna" partnerują jej hollywoodzkie gwiazdy, które wypowiadają się o niej z zachwytem. Elle Fanning mówi, że praca z Renate była poruszająca, a między nimi szybko narodziła się niezwykła więź. Stellan Skarsgård z kolei podkreśla, że Reinsve jest fantastyczną kobietą, a ich ekranowa relacja opierała się na prawdziwej bliskości i zaufaniu.

Jej rola w najnowszym filmie Triera jest jedną z najbardziej wyczekiwanych dramatycznych kreacji sezonu, a największe portale branżowe m.in. Variety, The Hollywood Reporter, IndieWire typują ją jako jedną z najmocniejszych kandydatek do Oscara.

Renate pracuje dużo, intensywnie, ale nigdy kosztem swojej prywatności. Jest mamą i - jak podkreśla w wywiadach - to właśnie macierzyństwo daje jej nowy rodzaj siły i wrażliwości. Wprowadza równowagę w życie, które dziś toczy się między planami filmowymi, festiwalami, a trasą promocyjną kolejnej produkcji.

Jej filmowe marzenia? Zagrać u boku Jessie Buckley ("Córka", "Wredne liściki", "Hamnet") i wykorzystać jeden ze swoich ukrytych talentów - jest świetną pływaczką! - na dużym ekranie.

"Wartość sentymentalna": O filmie

Po latach nieobecności w życiu Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) niespodziewanie pojawia się ich ojciec, Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

Film zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes i został nagrodzony jednymi z najdłuższych w historii festiwalu owacjami na stojąco - oklaski nie cichły przez 19 minut! Stellan Skarsgård i grająca w filmie siostrę głównej bohaterki, wschodząca gwiazda norweskiego kina Inga Ibsdotter Lilleaas otrzymali za swoje kreacje aktorskie nominacje do prestiżowych nagród Gotham, które otwierają sezon najważniejszych nagród w branży filmowej.

Film otrzymał również nominacje do Europejskich Nagród Filmowych aż w pięciu kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser - Joachim Trier, najlepszy scenariusz - Joachim Trier i Eskil Vogt, najlepszy aktor - Stellan Skarsgård oraz najlepsza Aktorka - Renate Reinsve.

Film w dystrybucji M2 Films od grudnia na pokazach przedpremierowych, a na seansach w kinach w całej Polsce już od 27 lutego 2026 roku.