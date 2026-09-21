Jest zwiastun wyczekiwanego filmu. Brad Pitt wraca w kultowej roli

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha": nowy film Davida Finchera

Film Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" debiutował w Cannes w 2019 roku i przedstawiał losy Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), przebrzmiałego gwiazdora, oraz mieszkającej w jego sąsiedztwie Sharon Tate (Margot Robbie), aktorce i żonie Romana Polańskiego. Pitt wcielił się w Cliffa Bootha, kaskadera i najlepszego przyjaciela Daltona.

Najnowszy film zatytułowany ""The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" zadebiutuje w Netfliksie 23 grudnia 2026 roku, a 25 listopada w kinach IMAX.

Zwiastun "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" wbija w fotel

W "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" tytułowy bohater porzuci świat kaskaderski i rozpocznie pracę fixera - człowieka do zadań specjalnych, który działa na zlecenie hollywoodzkich bossów, gdy trzeba zatuszować kontrowersje lub usunąć niewygodne osoby z pola widzenia.

W obsadzie znaleźli się także Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Holt McCallany i Peter Weller. Reżyseruje David Fincher.

"Gdy z Cliffem kontaktuje się agentka Karen Crosby (Elizabeth Debicki) w imieniu telewizyjnej megagwiazdy Charliego Petersa (Scott Caan) - aktora znanego z tego, że sam wykonuje swoje sceny kaskaderskie. Sprawa intryguje Cliffa jeszcze bardziej, gdy poznaje otoczenie Charliego: przenikliwą żonę Toni (Carla Gugino) oraz gwiazdę ekranu i byłego mistrza futbolu Rodericka "Hot Roda" Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II).

Do tego dochodzą bracia Verdusco (Matt Groove i JB Tadena) - tajemniczy gangsterzy siejący chaos w całym mieście. To, co kiedyś było bajką, stało się kryminałem - mieszanką przemocy, ambicji i żądzy rodem z samego LA" - czytamy w informacji prasowej.

Jeżeli nie możecie doczekać się najnowszej produkcji, to mamy dla was dobrą wiadomość. Netflix udostępnił właśnie zwiastun filmu. Znajdziecie goTUTAJ.

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