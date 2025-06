Jest zwiastun sequela kultowej polskiej komedii. Nie brakuje niespodzianek

"Vinci 2" to wyczekiwany sequel komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego z 2004 roku. Akcja nowej produkcji będzie osadzona dokładnie 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części.

Do swoich ról powrócili: Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamila Baar, Marcin Dorociński, Łukasz Simlat i Jacek Król. Dołączyli do nich nowi aktorzy, między innymi Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar, Piotr Witkowski, Jan Sałasiński i Mirosław Haniszewski.

"Vinci 2": o czym opowie kontynuacja?

Kiedy stawką jest wszystko, liczy się tylko jedno: kto kradnie lepiej? "Vinci 2" to powrót, na który wszyscy czekali. Legenda wraca do gry.

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia - aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) - dawny partner Grubego, dziś rywal - planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą - szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.

Razem z dawnymi przyjaciółmi (Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król) i na nowo skompletowaną ekipą (Zofia Jastrzębska, Jan Sałasiński) Cuma wchodzi do gry na własnych zasadach. Plan? Prosty: ukraść to, co planują inni, i zrobić to lepiej. Szybko jednak wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Problem w tym, że nikt nie gra tu czysto. Cuma trafia na celownik upartego gliny (Łukasz Simlat) i bezwzględnego agenta FBI, niegdyś komisarza Wilka (Marcin Dorociński), który wraca do Krakowa z nową misją i starymi porachunkami. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę - pełna podstępów, zaskoczeń i mistrzowskich trików.

Premiera nowej produkcji Juliusza Machulskiego zapowiadana jest na 25 lipca.