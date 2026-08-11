Jest ulubieńcem Hollywood. Zagra u boku słynnej aktorki?

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Jacob Elordi to jeden z najbardziej zapracowanych aktorów swojego pokolenia. Dopiero co mogliśmy oglądać go w finałowym sezonie "Euforii", jesienią do kin wejdzie wyczekiwany film Ridleya Scotta "Gwiazdozbiór psa", w którym zagrał głównego bohatera, a jak donoszą zagraniczne media - artysta właśnie negocjuje rolę w nowym filmie A24 u boku Scarlett Johansson.

Jacob Elordi na premierze "Wichrowych Wzgórz" w szarym garniturze, koszuli i krawacie, na tle świateł.
Jacob Elordi na premierze "Wichrowych Wzgórz"Gareth CattermoleGetty Images

Jacob Elordi szturmem podbija Hollywood

Wystarczyło kilka lat, by australijski aktor Jacob Elordi dołączyl do grona najbardziej rozchwytywanych gwiazd Hollywood. 29-latek zaczynał swoją karierę od udziału w serii "The Kissing Booth" z Joey King, z której - jak przyznał w jednym z wywiadów - nie jest dziś szczególnie dumny. Był to jednak dopiero początek na jego drodze ku szerszej rozpoznawalności.

Największą popularność Elordi zawdzięcza rzecz jasna serialowi HBO "Euforia", w którym wcielił się w postać egocentrycznego Nate'a Jacobsa. Wkrótce po premierze pierwszego sezonu aktor został dostrzeżony przez jednych z największych współczesnych reżyserów, m.in. Guillermo del Toro, Sofię Coppolę czy Emerald Fennell.

W ostatnich latach gwiazdor wystąpił m.in. w "Saltburn", "Priscilli" czy głośnych "Wichrowych Wzgórzach" u boku Margot Robbie. Z kolei rola w filmie "Frankenstein" zapewniła mu pierwszą nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Tego lata do kin wejdzie kolejna wyczekiwana produkcja z jego udziałem. 28 sierpnia na dużym ekranie zagości "Gwiazdozbiór psa", ekranizacja powieści Petera Hellera, której podjął się nie kto inny, jak twórca "Gladiatora" i "Łowcy androidów" Ridley Scott.

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Mary Kosiarz

Jacob Elordi w nowym filmie A24? Ma zagrać u boku Scarlett Johansson

Świetna hollywoodzka passa Elordiego trwa nadal, co potwierdziły właśnie zagraniczne media. Jak donosi magazyn Deadline, aktor negocjuje rolę w filmie innego cenionego reżysera. Nieoficjalnie mówi się, że 29-latek pojawi się w nowej produkcji studia A24 pt. "Scapegoat". Reżyserem i scenarzystą filmu jest Ari Aster, twórca m.in. "Midsommar", "Hereditary" i "Eddingtona".

Jeśli Elordi faktycznie zgarnie nową rolę, wystąpi u boku słynnej amerykańskiej aktorki Scarlett Johansson, której udział w filmie potwierdzono wcześniej w tym roku.

Na temat fabuły "Scapegoat" nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Według nieoficjalnych informacji film opowie o losach lekarki (w tej roli Scarlett Johansson), której pacjentem jest znany celebryta. Mężczyzna umiera na stole operacyjnym, co mocno odbija się na reputacji i życiu prywatnym głównej bohaterki. Kobietę zalewa fala medialnego hejtu.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w tym roku.


"Luna i rozgadana świnka"materiały dystrybutora
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