"Totalna magia": Kultowy film z lat 90.

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic, które po śmierci rodziców wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek.

Pod ich okiem Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman) uczą się, jak uprawiać sztukę czarnoksięską. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę. Zgodnie z przekleństwem, każdy mężczyzna, którego z wzajemnością pokochają, umrze.

28 lat oczekiwania na sequel

Po 28 latach Kidman i Bullock powracają do swoich ról w wyczekiwanym sequelu, którego są również producentkami. Za kamerą stanęła tym razem Susanne Bier. Autorami scenariusza są Georgia Pritchett oraz Akiva Goldsman, który pracował także przy pierwszej części. "Totalna magia 2" została zrealizowana na podstawie kolejnych części literackiej serii autorstwa Alice Hoffman.

Nicole Kidman na początku tego roku w rozmowie z "Variety" zdradziła, że razem z Sandrą Bullock myślały o kontynuacji jeszcze podczas pracy na planie pierwszego filmu. A teraz, gdy ich marzenie się ziściło, obie są wyjątkowo szczęśliwe.

"Jesteśmy bardzo podekscytowane. A nawet więcej niż podekscytowane. Już rzuciłyśmy zaklęcie" - zapewniała.

"Totalna magia 2": Kiedy premiera?

"Totalna magia 2" ma trafić do kin 11 września 2026 roku. W sequelu do swoich ról powrócą również Dianne Wiest oraz Stockard Channing, które wcielają się w ciotki głównych bohaterek. Na ekranie pojawią się również: Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod oraz Lee Pace.