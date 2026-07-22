Powstaje film biograficzny o Snoop Doggu

W ostatnich latach swoje filmy biograficzne otrzymali już Whitney Houston, Bruce Springsteen, Amy Winehouse czy Michael Jackson. Teraz przyszedł czas na ikonę popkultury, rapera i piosenkarza Snoop Dogga.

"Snoop", bo tak będzie się nazywała biografia amerykańskiego artysty, otrzymała kategorię wiekową R, co oznacza, że film zarezerwowany będzie dla widzów powyżej 17. roku życia. Za kamerą stanie Craig Brewer, odpowiedzialny m.in. za "Song Sung Blue" czy remake uwielbianego "Footloose".

Wiadomo również, komu przypadnie rola mistrza amerykańskiego rapu. W Snoop Dogga wcieli się 26-letni Jonathan Daviss, znany z serialu Netflixa "Outer Banks". Jak podał portal Variety, w filmie usłyszymy najpopularniejsze numery wokalisty, takie jak "Drop it Like It's Hot", "Gin and Juice" czy "What's My Name".

Biografia Snoop Dogga wkrótce w kinach - co wiemy o filmie?

Fabuła nadchodzącego filmu utrzymywana jest w tajemnicy. Nie wiemy zatem, czy twórcy skupią się jedynie na wycinku z życia Snoop Dogga, czy zamierzają opowiedzieć jego historię od dzieciństwa po współczesność.

Universal po raz pierwszy zapowiedział powstanie filmu w 2022 roku. "Życie i spuścizna Snoop Dogga czynią go jedną z najbardziej ekscytujących i wpływowych ikon popkultury" - mówiła wówczas szefowa Universal Pictures, Donna Langley. "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy udokumentować życie tego wyjątkowego artysty" - dodała.

Film najprawdopodobniej wejdzie do kin latem 2027 roku.

Snoop Dogg (a właściwie Calvin Cordozar Broadus Junior) jest amerykańskim raperem, wokalistą, producentem muzycznym i biznesmenem. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 90. za sprawą krążków "The Chronic" i "Doggystyle". Jest jednym z najbardziej wpływowych współczesnych raperów. Do tej pory wydał aż 22 albumy studyjne i współpracował z gwiazdami, takimi jak Kid Cudi, Miley Cyrus, David Guetta, Mariah Carey czy Eminem.