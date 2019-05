Jest plakat 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Właśnie zaprezentowano oficjalny plakat tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest nim praca autorstwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców plakatu w Polsce, Andrzeja Pągowskiego.

Andrzej Pągowski prezentuje plakat 44. FPFF w Gdyni /Anna Rezulak /materiały prasowe

Andrzej Pągowski w swoim dorobku ma ponad 1300 plakatów, wydanych drukiem od 1977 roku w Polsce i za granicą. Przeszło 400 spośród nich wiąże się z kinem. Artysta współpracował z wybitnymi reżyserami, tworząc plakaty między innymi do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Romana Polańskiego, Janusza Majewskiego, Jerzego Kawalerowicza, Miloša Formana, Roberta Altmana.



Andrzej Pągowski wcześniej już pięciokrotnie projektował plakaty, które promowały Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Pierwszy festiwalowy plakat jego autorstwa pochodzi z 1987 roku, z 12. edycji imprezy. Następne towarzyszyły festiwalowi w latach: 1990, 1992, 1993 i 2008.



- Wracam do Gdyni! Zawsze w swoich plakatach projektowanych dla festiwalu w Gdyni starałem się nawiązać do sytuacji naszej kinematografii. Gdy zaczął ją wspierać biznes, to na plakacie pojawił się elegancki pan z teczką, a gdy były problemy ze środkami na filmy i robiono ich mało, to na plakacie pojawił się szukający pracy reżyser. Tym razem wracam z plakatem, który jest ukłonem w stronę kobiet. Z radością obserwuję, jak w ostatnich latach właśnie kobiety w kinie przynoszą nową energię, wrażliwość. Wierzę, że to kobiety mogą zmieniać, i uratować, nasz świat - mówi Andrzej Pągowski.



Zdjęcie Tak prezentuje się plakat w całej okazałości / materiały prasowe

Autor tegorocznego festiwalowego plakatu jest absolwentem PWSSP w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom u profesora Waldemara Świerzego. Obok słynnych plakatów pracował również nad licznymi okładkami wydawnictw płytowych, scenografiami teatralnymi i telewizyjnymi, scenariuszami filmów i teledysków. Od roku 1986 był dyrektorem artystycznym i graficznym wielu pism, najdłużej polskiej edycji miesięcznika "Playboy". W 1989 roku rozpoczął pracę w reklamie, nie przerywając indywidualnej twórczości graficznej. Jest dyrektorem kreatywnym i właścicielem firmy Kreacja Pro.



Jest laureatem kilkudziesięciu nagród polskich i zagranicznych, w tym kilkunastu najwyższych trofeów na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy i Telewizyjny w Los Angeles oraz kilku nagród głównych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago. Jego prace znajdują się w najsławniejszych muzeach świata, m.in. w MoMA w Nowym Jorku i San Francisco, Centrum Pompidou w Paryżu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Museum of Art w Tokio. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło plakat "Uśmiech wilka" Andrzeja Pągowskiego wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA.



44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.