Jest pierwsza zapowiedź zwycięzcy festiwalu w Cannes. Szykuje się arcydzieło?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Fjord" Christiana Mungiu. Produkcja debiutowała w Konkursie Głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie nagrodzono ją Złotą Palmą. W rolach głównych wystąpili nominowani do Oscara Renate Reinsve i Sebastian Stan.

Christian Mungiu ze Złotą Palmą za film "Fjord"Aurore MarechalGetty Images

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia skupia się na małżeństwie, które przeprowadza się z Rumunii do miasteczka w Norwegii. Chociaż miejscowi przyjmują rodzinę Gheorghiu z otwartością, ich nastawienie szybko się zmienia, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące metod wychowawczych przybyszów. Zwiastun filmu można zobaczyć TUTAJ.

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"Fjord". Ciągle wodzi widza za nos

"Cały film Mungiu jest właściwie ciągłym wodzeniem widza za nos, sprawdzaniem jego czujności i stawianiem go przed dyskomfortem opowiedzenia się po którejś ze stron. A co, jeśli zarówno chrześcijańsko-konserwatywny rygor, jak i ultralewicowy system wartości krzywdzą bohaterów w równym stopniu? Mungiu stara się wypośrodkować miarę osądu, tworząc skandynawskie kino moralnego niepokoju, w którym cicha niesprawiedliwość systemu krzyczy głośniej niż w niejednym przeszarżowanym dramacie sądowym" - pisała w swej recenzji z Cannes Mary Kosiarz.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Christian Mungiu, laureat Złotej Palmy za "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni" z 2007 roku. Dzięki swemu najnowszemu filmowi dołączył do wąskiego grona twórców, którzy zdobyli dwukrotnie najważniejszą nagrodę na festiwalu w Cannes.

"Fjord" nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery w Polsce. Jego dystrybutorem jest Gutek Film.


"Ojczyzna" [trailer]materiały dystrybutora
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