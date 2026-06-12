Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia skupia się na małżeństwie, które przeprowadza się z Rumunii do miasteczka w Norwegii. Chociaż miejscowi przyjmują rodzinę Gheorghiu z otwartością, ich nastawienie szybko się zmienia, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące metod wychowawczych przybyszów. Zwiastun filmu można zobaczyć TUTAJ.

"Fjord". Ciągle wodzi widza za nos

"Cały film Mungiu jest właściwie ciągłym wodzeniem widza za nos, sprawdzaniem jego czujności i stawianiem go przed dyskomfortem opowiedzenia się po którejś ze stron. A co, jeśli zarówno chrześcijańsko-konserwatywny rygor, jak i ultralewicowy system wartości krzywdzą bohaterów w równym stopniu? Mungiu stara się wypośrodkować miarę osądu, tworząc skandynawskie kino moralnego niepokoju, w którym cicha niesprawiedliwość systemu krzyczy głośniej niż w niejednym przeszarżowanym dramacie sądowym" - pisała w swej recenzji z Cannes Mary Kosiarz.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Christian Mungiu, laureat Złotej Palmy za "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni" z 2007 roku. Dzięki swemu najnowszemu filmowi dołączył do wąskiego grona twórców, którzy zdobyli dwukrotnie najważniejszą nagrodę na festiwalu w Cannes.

"Fjord" nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery w Polsce. Jego dystrybutorem jest Gutek Film.



