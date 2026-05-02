Jest od niej o 18 lat starszy. Wbrew wszystkim tworzą szczęśliwy związek

Katarzyna Ulman

Rosamund Pike i Robie Uniackie od lat tworzą szczęśliwy związek. Choć nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu to łączy ich gorące uczucie oraz zamiłowanie do chińskiej kultury. Wychowują razem dwójkę dzieci i... uczą się języka chińskiego.

Rosamund Pike i Robie Uniacke: partner jest od niej o 18 lat starszy

Rosamund Pike, jedna z najpopularniejszych aktorek Hollywood ("Zaginiona dziewczyna", "Skłodowska", "Śmierć nadejdzie jutro", "Duma i uprzedzenie") oraz główna aktorka z nieodżałowanego "Koła czasu" Prime Video od lat związana jest ze starszym od niej o 18 lat biznesmenem Robie'em Uniacke'em.

Choć nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu, to są jedną z najsilniejszych par Hollywood.

Pike i Unicke są związani ze sobą od 2009 roku. Aktorka wcześniej była zaręczona z reżyserem Joem Wrightem, ale ślub został odwołany.

"Starasz się wejść na tradycyjną, właściwą drogę, ale to nie wychodzi i nagle znowu jesteś singielką" - mówiła Pike w wywiadzie dla Vogue w 2012 roku. "Łamanie zasad jest ciekawe. Nie wyszłam za mąż, mam dziecko, i czuję, że jest to właściwe".

Rosamund Pike i Robie Uniacke: tworzą udany związek od lat

Biznesmen, jak informował Telegraph, miał być dwukrotnie żonaty. Z poprzednich związków Unicke ma czwórkę dzieci. Razem para wychowuje dwójkę swoich synów - Solo i Atoma.

Robie Unicke studiował matematykę na Uniwersytecie Eton.

"Mam bardzo inteligentnego partnera, który ma bystry umysł i jest naprawdę oczytany. Mówi mi prosto w twarz, jak coś, co zagram może wyglądać na ekranie" - mówiła aktorka w rozmowie z Telegraph.

O synach w mediach zawsze aktorka wypowiada się z uśmiechem.

"Dobra wiadomość jest taka, że są zgranym zespołem. Zła - że dość niegrzecznym" - opowiadała w programie Live with Kelly and Ryan w 2018 roku.

Rosamund Pike i Robie Uniacke: dzieciaki uczą ją mandaryńskiego

To jednak nie koniec przygód Pike, jeśli chodzi o wychowywanie dwóch chłopców. Jak się okazuje, Uniacke nauczył się mandaryńskiego, aby dzieci mogły posługiwać się od małego dwoma językami.

"Jest samoukiem - nauczył się chińskiego od podstaw. Można to nazwać byciem genialnym, albo byciem wyjątkowo upartym, albo - dążeniem do bycia samodzielnym rodzicem" - żartowała w wywiadach. "W zasadzie rozmawia z nimi [synami - przyp. red.] w języku, którego nie rozumiem", mówiła Pike, dodając, że postanowiła nadrobić zaległości podczas lockdownu.

"Dzieciaki uczą mnie mandaryńskiego" - podsumowała.

