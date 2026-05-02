Jest od niej o 18 lat starszy. Wbrew wszystkim tworzą szczęśliwy związek

Rosamund Pike i Robie Uniacke: partner jest od niej o 18 lat starszy

Rosamund Pike, jedna z najpopularniejszych aktorek Hollywood ("Zaginiona dziewczyna", "Skłodowska", "Śmierć nadejdzie jutro", "Duma i uprzedzenie") oraz główna aktorka z nieodżałowanego "Koła czasu" Prime Video od lat związana jest ze starszym od niej o 18 lat biznesmenem Robie'em Uniacke'em.

Choć nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu, to są jedną z najsilniejszych par Hollywood.

Pike i Unicke są związani ze sobą od 2009 roku. Aktorka wcześniej była zaręczona z reżyserem Joem Wrightem, ale ślub został odwołany.

"Starasz się wejść na tradycyjną, właściwą drogę, ale to nie wychodzi i nagle znowu jesteś singielką" - mówiła Pike w wywiadzie dla Vogue w 2012 roku. "Łamanie zasad jest ciekawe. Nie wyszłam za mąż, mam dziecko, i czuję, że jest to właściwe".

Rosamund Pike i Robie Uniacke: tworzą udany związek od lat

Biznesmen, jak informował Telegraph, miał być dwukrotnie żonaty. Z poprzednich związków Unicke ma czwórkę dzieci. Razem para wychowuje dwójkę swoich synów - Solo i Atoma.

Robie Unicke studiował matematykę na Uniwersytecie Eton.

"Mam bardzo inteligentnego partnera, który ma bystry umysł i jest naprawdę oczytany. Mówi mi prosto w twarz, jak coś, co zagram może wyglądać na ekranie" - mówiła aktorka w rozmowie z Telegraph.

O synach w mediach zawsze aktorka wypowiada się z uśmiechem.

"Dobra wiadomość jest taka, że są zgranym zespołem. Zła - że dość niegrzecznym" - opowiadała w programie Live with Kelly and Ryan w 2018 roku.

Rosamund Pike i Robie Uniacke: dzieciaki uczą ją mandaryńskiego

To jednak nie koniec przygód Pike, jeśli chodzi o wychowywanie dwóch chłopców. Jak się okazuje, Uniacke nauczył się mandaryńskiego, aby dzieci mogły posługiwać się od małego dwoma językami.

"Jest samoukiem - nauczył się chińskiego od podstaw. Można to nazwać byciem genialnym, albo byciem wyjątkowo upartym, albo - dążeniem do bycia samodzielnym rodzicem" - żartowała w wywiadach. "W zasadzie rozmawia z nimi [synami - przyp. red.] w języku, którego nie rozumiem", mówiła Pike, dodając, że postanowiła nadrobić zaległości podczas lockdownu.

"Dzieciaki uczą mnie mandaryńskiego" - podsumowała.

