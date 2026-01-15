Jest nowa odsłona kultowej serii horrorów. Już zwiastun mrozi krew w żyłach

"Krzyk 7": Neve Campbell powraca do kultowej serii

"Zrobiłem wszystko, co mogłem, by film był nowy i świeży" - mówił reżyser w jednym z wywiadów. - "Tak naprawdę nigdy nie opuściłem świata 'Krzyku'. Przez cały czas byłem gdzieś obok".

Do objęcia reżyserskiego krzesła przekonała Kevina Williamsona, jak sam przyznał, gwiazda serii Neve Campbell.

"Zawsze było dla mnie ogromną frajdą i zaszczytem móc grać Sidney w filmach z serii 'Krzyk'" - deklarowała aktorka. - "Moje uznanie dla tych filmów nigdy nie osłabło".

Na ekranie, obok Campbell, zobaczymy także innych wykonawców doskonale znanych widzom serii: Courteney Cox, Davida Arquette'a, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga.

Reklama

Nowe twarze to m.in. Isabel May, Anna Camp, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace i Michelle Randolph.

"Krzyk 7": Fabuła filmu

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.