Jest nowa część kultowej serii. Czekaliśmy na to ponad trzydzieści lat!

"Naga broń"

"Naga broń" to sequel, a zarazem reboot kultowej serii zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX wieku i z powodzeniem kontynuowanej w latach 90. W jej skład wchodziły filmy: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" (1988), "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" (1991) oraz "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" (1994). Legendarny Leslie Nielsen wcielał się w nich w najbardziej fajtłapowatego policjanta w historii - porucznika Franka Drebbina, który z każdej opresji wychodził jednak obronną ręką.

Równie niezdarny jest jego syn - Frank Drebbin Jr., w którego w nowej "Nagiej broni" wcielił się Liam Neeson, z powodzeniem odnajdujący się w ostatnich latach w kinie akcji. U boku 73-latka oglądamy Pamelę Anderson, czyli największą seksbombę lat 90., znaną przede wszystkim z kultowego serialu "Słoneczny patrol". Ten duet rozpala wyobraźnię fanów, zwłaszcza, że ich gorąca filmowa relacja miała przenieść się także na życie prywatne. W pozostałe role wcielili się Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand oraz CCH Pounder. Za kamerą stanął znany z grupy "The Lonely Island" Akiva Schaffer, który napisał scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca hitów "Głowa rodziny" i "Ted".

"Oddaj ją"

Bliźniacy Danny i Michael Philippou wywodzą się z Australii. Swoje pierwsze horrory zaczęli kręcić w wieku dziewięciu lat. W 2013 roku założyli własny kanał w serwisie YouTube, który obecnie obserwuje siedem milionów użytkowników. Cały świat usłyszał o nich za sprawą horroru "Mów do mnie" z 2023 roku. Produkcja opowiadała o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Produkcja okazała się międzynarodowym hitem, który otworzył duetowi drzwi do wielkiej filmowej kariery.

Ich najnowsze dzieło "Oddaj ją" opowiada historię rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich nowej matki zastępczej. W obsadzie znaleźli się dwukrotnie nominowana do Oscara: Sally Hawkins ("Ksztalt wody", "Blue Jasmine"), a także Billy Barratt, Sora Wong i Jonah Wren Phillips.

"Życie Chucka"

Tom Hiddleston, Chiwetel Ejifor, Karen Gillan, Mark Hamill i Jacob Tremblay grają główne role w "Życiu Chucka" , ekranizacji opowiadania mistrza horroru Stephena Kinga. Za kamerą stanął Mike Flanagan, znany z cenionych adaptacji pisarza ("Doktor Sen", "Gra Geralda"). U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach. Czy jego los splata się jakoś z ich losem i jaki ma związek ze zbliżającą się katastrofą?

Historię Chucka poznajemy od końca, gdy stając w obliczu nieuchronnego, wyszukuje w pamięci chwile i zdarzenia, które nadawały jego życiu prawdziwy sens. To sprawy znane każdemu z nas, najprostsze, ktoś powiedziałby, że wręcz banalne, a jednak najwspanialsze. Miłość najbliższych, młodzieńcze marzenia, momenty szalonej zabawy, przyjaźnie, pasje i małe zwycięstwa odnoszone w codziennych zmaganiach z losem. Każdy z nas ma swój własny mały wszechświat, który trwa tyle co nasze życie, ale jego odbicia istnieją dalej we wszechświatach innych.

"Pan Wilk i spółka 2"

"Pan Wilk i spółka 2" to kontynuacja wypełnionej akcją komediowej animacji z 2022 roku, opowiadającej o szajce przypominającej uroczych złodziejów z serii filmów "Ocean's Eleven". W jej skład wchodzą: błyskotliwy kieszonkowiec Pan Wilk, włamywacz Pan Wąż, mistrz kamuflażu Pan Rekin, Pan Pirania i hakerka o ciętym języku miss Tarantula.

W nowej odsłonie Pan Wilk z przyjaciółmi chcą zdobyć zaufanie i akceptację w swoim nowym zmienionym życiu jako dobrzy obywatele. Ich spokój jednak zostanie przerwany. Chociaż złoczyńcy starają się (bardzo, bardzo mocno) być dobrzy, zamiast tego zostają porwani przez zespół przestępców, o których nigdy wcześniej nie słyszeli. Mają za zadanie wykonać naprawdę ostatni napad w swojej karierze.

"Kwiat ośmiu gór"

Debiut filmowy Paolo Cognettiego, który po sukcesie ekranizacji swojej książki "Osiem gór", zajął się reżyserią. Dokumentalny "Kwiat ośmiu gór" to spojrzenie na ludzi, którzy żyją z dala od zgiełku dolin, dookoła rozległej góry Monte Rosa w Alpach. To nie jest jednak film o tym, jak ocalić góry, ale o tym, jak góry mogą ocalić nas.

Reżyser wędruje po nich wraz ze swoim wiernym psem Lakim. W schroniskach rozmawia z ludźmi, którzy wybrali życie na wysokościach. Klimat tych miejsc tworzą melancholia nadchodzącej jesieni i uczucie samotności w obliczu nieprzejednanego górskiego krajobrazu. Marta Squinobal prowadzi jedyne w całych Alpach wegańskie schronisko. Pracuje z Szerpą Sete Tamangiem i przyjmuje tych, którzy chcą tu - na wysokości 3855 mn.p.m. - spojrzeć na nowo w głąb siebie. Piękno Alp niezmącone jest tu masową turystyką. Historia, którą przedstawia Cognetti, otwiera się przed nami w ciszy.

"Drugie miejsce"

Francusko-hiszpański dramat muzyczny "Drugie miejsce" rozgrywa się w Granadzie w późnych latach 90. XX wieku. To czas artystycznego fermentu i przemian kulturowych. Tuż przed nagraniem trzeciej płyty, popularna indie rockowa kapela przechodzi poważny kryzys. Odchodzą basista i perkusista, a gitarzysta popada w autodestrukcyjną spiralę. Zespół może uratować tylko determinacja wokalisty, który walczy o jego przetrwanie. Czy trudy tworzenia albumu zbliżą muzyków do siebie, czy przypieczętują rozpad grupy?

"Heavy Trip 2"