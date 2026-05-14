Jest nie tylko córką znanego ojca. Wszyscy znają jej filmy

Sofia Coppola obchodzi 55. urodziny

Sofia Coppola to amerykańska reżyserka, scenarzystka, producentka i była aktorka. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych autorek współczesnego kina. Jest córką legendarnego reżysera Francis Ford Coppola. Zanim zaczęła reżyserować, pojawiała się jako aktorka m.in w filmach ojca. Najbardziej znana była jej rola Mary Corleone w serii "Ojciec chrzestny". Mogliśmy ją oglądać również w "Wyrzutkach", "Cotton Club", "Annie" czy "CQ".

Jako reżyserka wypracowała swój własny styl. Jej kino jest zwykle kameralne, melancholijne i mocno skupione na emocjach, samotności, alienacji oraz doświadczeniu kobiecości. Wizualnie słynie z dopracowanej estetyki - pastelowych kolorów, subtelnej muzyki i atmosfery "pięknego smutku". W wielu swoich projektach była też scenarzystką i producentką.

Znamy ją jako aktorkę, scenarzystkę, producentkę i reżyserkę

W 1999 roku zadebiutowała dramatem psychologicznym "Przekleństwa niewinności", opartym na powieści autorstwa Jeffrey Eugenides. Film przedstawia historię pięciu sióstr Lisbon, których życie i tragiczne losy fascynują grupę dorastających chłopców w amerykańskim przedmieściu lat 70. XX wieku. W wywiadzie dla "Entertainment Weekly" Coppola wyjaśniła, że pomysł na nakręcenie filmu zrodził się z jej młodzieńczych pragnień.

Sofia Coppola Images Press Getty Images

Jej kolejny film z 2003 roku jest obecnie jednym z najbardziej kultowych komediodramatów w historii kina. "Między słowami" z Billem Murrayem i Scarlett Johansson zdobył uznanie widzów i krytyków. Został nominowany do aż czterech Oscarów, a ostatecznie zdobył statuetkę za najlepszy scenariusz.

"Maria Antonina" z 2006 roku spotkała się z mieszanymi recenzjami, lecz została doceniona za styl, w jakim zrealizowano film. Czwarty film reżyserki, "Somewhere. Między miejscami", wygrał główną nagrodę Złotego Lwa podczas 67. MFF w Wenecji w 2010 roku.

W 2013 roku Sofia Coppola nakręciła "Bling Ring", który znacząco różnił się od jej poprzednich filmów. Produkcja była inspirowana historią młodocianych przestępców, którzy włamywali się do domów celebrytów, a główne role zagrały w nim m.in. Emma Watson i Taissa Farmiga.

Adaptacja powieści Thomasa Cullinana, "Na pokuszenie", przyniosła jej nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes. Na ekranie świetne kreacje stworzyli Kirsten Dunst, Elle Fanning, Nicole Kidman i Colin Farrell.

W 2023 roku ukazał się jej kolejny film Priscilla opowiadający o życiu Priscilli Presley, żony Elvisa Presleya. Co ciekawe, w trakcie swojej kariery Sofia Coppola otrzymała również propozycje nakręcenia komercyjnych filmów. Pierwszym z dużych projektów miał być dwuczęściowy finał popularnej sagi "Zmierzch". Trzy lata później Coppola była wiązana z aktorską wersją "Małej syrenki", ale zrezygnowała ze względu na problemy budżetowe.

Życie miłosne wielkiej gwiazdy

W latach 90. była związana z reżyserem i scenarzystą Spike'em Jonze. Pobrali się w 1999 roku. Ich relacja była dość głośna, bo oboje byli postrzegani jako bardzo wpływowi młodzi twórcy. Rozwiedli się w 2003 roku. Media i krytycy od lat spekulują, że niektóre elementy filmów "Między słowami" i "Ona" (który wyreżyserował Jonze) mogły być luźno inspirowane ich relacją.

Sofia Coppola i Thomas Mars Rodin Eckenroth/GA Getty Images

Od lat jest związana z francuskim muzykiem Thomasem Marsem, wokalistą zespołu Phoenix. Pobrali się w 2011 roku we Włoszech, w rodzinnej posiadłości Coppolów w miasteczku Bernalda. Mają dwie córki i uchodzą za jedną z bardziej dyskretnych par świata filmu i muzyki.

Zobacz też: To już oficjalne! Conan O'Brien znów poprowadzi galę rozdania Oscarów