Jest młodsza od niego o 18 lat. Spotkał ją w sklepie z antykami i się zakochał

Anthony Hopkins i Stella Arroyave: wybranka legendy kina jest od niego o 18 lat młodsza

Legenda kina, Anthony Hopkins, był już dwukrotnie żonaty. Jego małżeństwo z pierwszą wybranką, aktorką Petronellą Barker, przetrwało zaledwie sześć lat. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1966 roku, rozwiodła się w 1972. Kilkanaście miesięcy później Hopkins ożenił się z Jennifer Lynton. I ten związek zakończył się rozstaniem, tym razem jednak po aż 29 latach. W wydanej w 2025 roku biografii Anthony Hopkins przyznał, że zdradził żonę, a ona "zasługiwała na kogoś lepszego".

Swoją trzecią żonę, Stelle Arroyave, Anthony Hopkins spotkał w sklepie z antykami, który prowadziła. Spotykali się od 2021 roku, ślub wzięli w 2003 w otoczeniu najbliższych przyjaciół i rodziny. Arroyave jest młodsza od aktora o 18 lat.

"Dorastałam w Nowym Jorku, a wyjechałam stamtąd, mając 19 lat. Chciałam zostać prawniczką" - opowiadała na łamach Variety. "Przyjechałam do Los Angeles, by rozwijać karierę aktorską. Uczęszczałam na wiele zajęć na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles: z pisania scenariuszy, reżyserii, filmowania. Zrealizowałam też kilka teledysków. Kiedy wyszłam za Tony'ego, wyprodukowałam film 'Slipstream'. Zawsze chciałam zajmować się produkcją, reżyserią i pisaniem".

Stella Arroyave i Anthony Hopkins Jeff Kravitz/FilmMagic Getty Images

Anthony Hopkins i Stella Arroyave: małżeńska para kręci dokument o życiu Hopkinsa

W 2020 roku Arroyave zadebiutowała jako reżyserka. W dramacie psychologicznym "Przypadek Elyse" Anthony Hopkins zagrał lekarza głównej bohaterki oraz skomponował muzykę do filmu. "Jestem pracoholikiem" - powiedział Hopkins w rozmowie z AARP. The Magazine. "Gram, maluję, zajmuję się muzyką, dużo czytam (...) Będę pracował, dopóki nie padnę... Stella potrafi trzymać mnie w ryzach. Potrafię spędzać długie godziny w pracowni, malując, a ona wtedy wchodzi i mówi: 'Wystarczy'. Nie mam zbyt wiele zdrowego rozsądku".

Stella Arroyave pracuje także nad filmem dokumentalnym o swoim mężu. Aktor podał tę informację w 2024 roku.

"Zaczęliśmy kręcić część materiału w jego rodzinnym mieście w Walii, przeprowadzając wywiady z kilkoma osobami, m.in. Oliverem Stone'em, Jodie Foster i Ianem McKellenem" - mówiła Arroyave w jednym z wywiadów.

Dokument ma być oficjalnym i bardzo osobistym filmem o życiu Anthony'ego Hopkinsa. Jego żona miała okazję porozmawiać z nauczycielem męża, jeszcze z czasów szkolnych.

"Powiedział, że spośród wszystkich uczniów w szkole nigdy nie przypuszczałby, że Anthony osiągnie taki sukces, ponieważ był samotnikiem" - opowiadała Arroyave. "Jedyne, co zauważył, to fakt, że interesował się rysunkiem i grą na pianinie… Tony jest skrytym człowiekiem, który lubi przebywać w samotności. Ale to geniusz".

Stella Arroyave i Anthony Hopkins M. Tran/FilmMagic Getty Images

Anthony Hopkins i Stella Arroyave: lubią powłóczyć się po okolicy

Oprócz realizacji wspólnych projektów małżeńska para uwielbia spędzać czas razem i wybierać się na samochodowe wycieczki. "Moja żona i ja mamy SUV-a. Lubimy powłóczyć się czasami po okolicy" - powiedział Hopkins w rozmowie z Parade. Uwielbiamy muzykę country, więc słuchamy wtedy Waylona Jenningsa, Johnny'ego Casha, Dolly Parton".

"Ciągle kupuję żonie prezenty i kwiaty" - dodał. "Ona to docenia, a ja również czerpię korzyści. Przygotowuje mi śniadanie i przynosi je do łóżka".

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