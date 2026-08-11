Ceniona hollywoodzka aktorka ma polskie korzenie

Patricia Arquette aktorstwo ma we krwi. Amerykańska artystka przyszła na świat 8 kwietnia 1968 roku w Chicago jako córka aktorów Lewisa Arquette'a i Brendy Denaut. Sztuka była obecna w jej rodzinie od pokoleń, m.in. dzięki jej dziadkowi, Cliffowi Arquette, który specjalizował się w rolach komediowych.

Mało kto wie, że słynna dziś aktorka, gwiazda serialu "Rozdzielenie" i kultowej "Zagubionej autostrady" Davida Lyncha ma polskie korzenie. Słowiańską krew Patricia zawdzięcza swojej matce, poetce i nauczycielce, której panieńskie nazwisko brzmiało Nowak. Brenda była Żydówką polskiego pochodzenia. Jej rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Między innymi dlatego Patricia często angażuje się w akcje na rzecz ochrony praw kobiet i równości etnicznej.

Trudne dzieciństwo amerykańskiej gwiazdy

Patricia jest jednym z pięciorga dzieci aktorskiej pary. Rodzeństwo podzielało pasję rodziców i postanowiło pójść w ich ślady, próbując swoich sił w Hollywood. Największa rozpoznawalność przypadła właśnie Patricii, choć niemal równie mocno jak ona swoją obecność w show-biznesie zaznaczył jej młodszy brat, David, znany m.in. z serii filmów "Krzyk".

Dzieciństwo rodzeństwa Arquette nie należało do najłatwiejszych. Po latach Patricia wyznała, że jej ojciec zbyt często zaglądał do kieliszka, a matka stosowała wobec dzieci przemoc fizyczną i psychiczną. Jednocześnie, rodzice pozostawili rodzeństwu wolną drogę do wybory przyszłej ścieżki zawodowej, nie namawiali ich do wkroczenia do aktorskiego świata, jednak to właśnie tą drogą postanowiła podążyć większość z nich.

Patricia Arquette - jak dostała się do Hollywood?

Patricia jest z natury buntowniczką. Gdy proponowano jej poprawę urody, ta odmawiała, argumentując, że nie chce być sztucznie perfekcyjna i woli siebie bez jakichkolwiek upiększeń. Swój aktorski debiut zaliczyła w 1987 roku rolami w produkcjach telewizyjnych. Większą rozpoznawalność zapewnił jej udział w slasherze "Koszmar z Ulicy Wiązów III: Wojownicy snów", jednak odmówiła udziału w jego sequelu, chcąc spróbować swoich sił w nieco bardziej ambitnych produkcjach.

Niedługo później otrzymała angaż do filmów Seana Penna i Diane Keaton, krytycy docenili również jej występ w "Prawdziwym romansie" według scenariusza Quentina Tarantino. Arquette pojawiła się również w filmie Tima Burtona "Ed Wood".

Prawdziwym hitem w jej karierze okazała się "Zagubiona autostrada" w reżyserii mistrza współczesnego kina Davida Lyncha. Patricia odegrała niezwykle wymagającą podwójną rolę wycofanej Renee i zmysłowej Alice, która otworzyła jej drzwi do dalszej kariery.

Patricia Arquette: zdobywczyni Oscara ma polskie korzenie

Arquette szybko znalazła się w gronie elitarnych hollywoodzkich aktorek. Swoją pozycję w branży przypieczętowała współpracą z twórcą trylogii "Before" Richardem Linklaterem, z którym przez ponad 12 lat kręciła film "Boyhood" - opowieść o dorastaniu i wchodzeniu w dorosłość młodego Masona, który musi zmierzyć się m.in. z rozstaniem swoich rodziców. Za swoją rolę w dziele Linklatera Arquette w 2015 została wyróżniona Oscarem, Złotym Globem i nagrodą BAFTA.

W ostatnich latach Patricię Arquette możemy podziwiać głównie w produkcjach telewizyjnych. Uwagę młodszego pokolenia telewidzów przykuła swoją rolą w "Rozdzieleniu", jednym z najwyżej ocenianych współczesnych seriali.

Prywatnie aktorka jest mamą dwójki dzieci. Jej syn przyszedł na świat, gdy Patricia miała zaledwie 20 lat. W 1995 roku artystka wyszła za mąż za aktora Nicolasa Cage'a, jednak ich związek rozpadł się już po dziewięciu miesiącach. Patricia ponownie stanęła na ślubnym kobiercu w 2006 roku. Jej małżeństwo z aktorem Thomasem Jane, z którym ma córkę Harlow, również nie przetrwało próby czasu. Para rozstała się w 2011 roku.