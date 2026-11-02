Jest faworytem do roli Jamesa Bonda. "Schlebia mi to"

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Czy to on zostanie nowym Jamesem Bondem? Jack Lowden znalazł się w czołówce aktorów branych pod uwagę przez producentów Amazon MGM Studios. Odnosząc się do plotek sugerujących jego angaż, stwierdził, że "miło jest być dostrzeżonym" w Hollywood. Czy to potwierdzenie medialnych doniesień?

Jack Lowden w eleganckim garniturze na tle ściany z logiem NBC.
Jack LowdenAmy SussmanGetty Images

Czy to on zagra nowego Bonda? Odniósł się do plotek

Trwa ostatnie odliczanie do werdyktu w sprawie castingu nowego Bonda. Dyskusja wokół tego, kto przejmie rolę słynnego agenta po Danielu Craigu zdaje się nie mieć końca. Całe szczęście, jeśli producenci dotrzymają obietnicy, zwycięzcę aktorskiego pojedynku poznamy jeszcze tej jesieni.

Wśród możliwych kandydatów przewijało się całe mnóstwo ulubieńców publiczności - od Jacoba Elordiego, po Aarona Taylora-Johnsona czy Josha O'Connora. Jeśli wierzyć najświeższym doniesieniom, do finałowej trójki zakwalifikował się gwiazdor serialu "Kulawe konie" Jack Lowden.

Szkocki aktor taktycznie podszedł do nagłego medialnego zainteresowania jego osobą - postanowił konsekwentnie milczeć. Nie wypowiadał się na temat ewentualnego castingu i nie podsycał krążących w sieci plotek. Aż do teraz.

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Jack Lowden nowym Bondem? "Schlebia mi to"

Artysta pojawił się na okładce brytyjskiego magazynu GQ, któremu udzielił także obszernego wywiadu. Nietrudno się domyślić, że kwestia nowego filmu z serii o Jamesie Bondzie była jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów rozmowy. Lowden umiejętnie uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy to jemu przypadnie zaszczyt wcielenia się w Agenta 007. Zamiast tego oświadczył, że sama sugestia, że pasowałby do tej roli, jest dla niego wielkim wyróżnieniem.

"To wszystko bardzo mi schlebia. Miło być wyróżnionym - w przypadku jakiejkolwiek roli - ale nie dołączę się do tego całego hałasu" - powiedział.

Jack Lowden byłby zapewne jedną z wielu możliwych opcji, gdyby nie wypowiedź Gary'ego Oldmana, jego ekranowego partnera z "Kulawych koni", który w wywiadzie dla kanadyjskiego The Morning Show pogratulował aktorowi zwycięstwa. "Podjęli decyzję, ale jeszcze jej nie ogłosili. Trzymam kciuki za Jacka" - powiedział we wrześniowej rozmowie.

Lowden podziękował Oldmanowi za wsparcie, jednak ostatecznie nie potwierdził, czy to jego zobaczymy na pierwszym planie nadchodzącego filmu Denisa Villeneuve'a.

"To bardzo przyjemne, a Gary jest przekochany. To tym bardziej urocze, bo pochodzi od kogoś takiego jak on. Ale staram się w to nie wsłuchiwać" - oświadczył.

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Kiedy poznamy nowego Jamesa Bonda?

Jak donosił pod koniec października magazyn Variety, Amazon MGM Studios weszło w fazę ostatnich próbnych testów, w których wzięli udział Lowden oraz gwiazdor "Władców przestworzy" Callum Turner. Ofertę miał otrzymać również Josh O'Connor.

Nadchodzący film będzie pierwszą produkcją z kultowej serii, od momentu gdy pieczę nad nią przejął Amazon MGM Studios. Reżyserem nowego Bonda będzie twórca filmowej "Diuny" Denis Villeneuve, a scenarzystą Steven Knight, odpowiedzialny m.in. za serial "Peaky Blinders".


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