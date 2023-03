Jessica Chastain zagra w filmie na podstawie opowiadania internauty

"Stwory zaczęły mi się ukazywać na tydzień przed wizytą Zoe" - tak rozpoczyna się opowiadanie Chrisa Hicksa, do którego prawa nabył Netflix po trwającej aż 72 godziny licytacji. O zwycięstwie giganta streamingowego zdecydowała opinia Mishy Green, która będzie scenarzystką i reżyserką filmu "I Am Not Alone".



Jessica Chastain będzie widzieć stwory

Jak zaznaczył portal "Deadline", Green chciała pracować przy tej ekranizacji z Netfliksem i to okazało się kluczowe. Główną rolę reżyserka powierzyła Jessice Chastain . Aktorka wcieli się w rolę dręczonej przez ataki migreny kobietę. Z powodu choroby zaczyna mieć halucynacje, w których widzi wspomniane w prologu stwory.

Projekt filmu "I Am Not Alone" jest ciekawy ze względu na kryjącą się za nim historię Chrisa Hicksa. Będzie to pierwsza wysokobudżetowa produkcja oparta na motywach opowiadania twórcy publikującego swoje opowiadania grozy na będącym częścią portalu "Reddit" forum NoSleep. I choć opowiadanie, które zrealizuje Netflix, nie było tam opublikowane, Hicks nie ukrywa roli, jaką w jego karierze odegrał ten portal. Poprzez lata budowania swojej marki wśród internetowych miłośników horrorów, twórca będzie miał teraz możliwość pracy przy filmach pełnometrażowych i powieściach.

"Jestem wielkim fanem Mishy Green, więc zwariowałem, gdy dowiedziałem się, że to ona będzie pracować nad tym opowiadaniem. Jej wizja jest oryginalna. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. A możliwość pracy z Jessicą Chastain sprawia, że będzie to jeszcze bardziej wymarzony projekt" - powiedział producent powstającego filmu, Simon Kinberg .



"Ponowna współpraca z wizjonerską scenarzystką i reżyserką Mishą Green to absolutne marzenie. Jej wyjątkowy, literacki głos rozbrzmi w tym horrorze. Jako producent nie mógłbym prosić o lepszych partnerów niż Green i Simon Kinberg" - dodał drugi z producentów, Craig Flores.