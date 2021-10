Jessica Chastain: Wymusiła nagie sceny swojego partnera

Jessica Chastain i Oscar Isaac, odtwórcy głównych ról w serialu "Sceny z życia małżeńskiego", udzielając wywiadu w porannym programie telewizji ABC "The View", nie uciekli od tematu nagości. Okazało się, że w tej kwestii Chastain umie postawić na swoim, ale jej partner jest dość niefrasobliwy.

Jessica Chastain: Warunek dotyczący nagich scen

"Powiedziałam Hagaiowi Leviemu, który napisał i wyreżyserował serial, podkreśliłam to już na samym początku, że czuję się komfortowo ze wszystkimi scenami nagości, ale każda pokazana część mojego ciała ma zostać pokazana także w przypadku Oscara" - bezdyskusyjnie oznajmiła aktorka.



O tym, że postulat Chastain został przyjęty przez twórców "Scen z życia małżeńskiego", przekonać się możemy oglądając czwarty odcinek serialu. Pojawia się w nim bowiem ujęcie, na którym pokazano Isaaca zupełnie nagiego, przodem. Oscar nie był świadom, jak wiele ujrzeć mogli widzowie, dopóki nie dotarły do niego komentarze, jakie pojawiły się po emisji tego odcinka.

Oscar Issac: W stroju Adama

"Otrzymałem materiał wcześniej, by go obejrzeć i powiedzieć, czy wszystko jest okej. Obejrzałem go na dość ciemnym ekranie laptopa, dlatego nie zauważyłem, co dzieje się tam w dole. Zobaczyłem to wyraźnie na dużym telewizorze. To tam jest!" - aktor żartobliwie skomentował sprawę.

Podczas rozmowy ani on, ani ona nie sprawiali wrażenia zakłopotanych tą tematyką. Nic w tym jednak dziwnego, wziąwszy pod uwagę fakt, że obydwoje znają się naprawdę dobrze i naprawdę długo. Oboje są absolwentami Julliards School w Nowym Jorku i - jak kiedyś zauważyła 44-letnia aktorka - znają się przez pół życia.



Pierwszy odcinek "Scen z życia małżeńskiego" zadebiutował w serwisie HBO GO 13 września. Kolejne odcinki (łącznie jest ich pięć) były emitowane co tydzień.

Wideo Sceny z życia małżeńskiego - miniserial HBO

