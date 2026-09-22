Jessica Chastain ma przed sobą bardzo intensywny czas. Na premierę czeka, według listy w serwisie IMDB, aż 13 produkcji z udziałem laureatki Oscara, w tym "Specjalistka", "The Retrievals", "Inna Mamusia" oraz "Heartland". Ostatnią z wymienionych produkcji zobaczymy już w listopadzie.

"Heartland": muzyczna podróż w ciemność

"Heartland" to opowieść o Misty Jones (Chastain), kiedyś wielkiej gwiździe muzyki country, która obecnie wiedzie życie w odosobnieniu. Przerywa je wiadomość o zaginięciu jej siostrzenicy, która poszła w ślady ciotki i została piosenkarką country. Misty decyduje się odnaleźć dziewczynę.

"Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt nie jest tym, kim się wydaje" - czytamy w informacji prasowej.

"Heartland": kiedy i gdzie oglądać?

"To muzyczna podróż w ciemność", czytamy. W obsadzie filmu "Heartland", oprócz Chastain, znaleźli się Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Jennifer Nettles, John Hawkes. Film zadebiutuje w Netfliksie 13 listopada.

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