Historia skupi się na kulisach wystawienia niewielkiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Moore wcieli się w Monę, nieśmiałą kobietę, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera, którego zagra Giamatti. Eisenberg pojawi się na drugim planie jako jeden z aktorów biorących udział w sztuce. Zwiastun można zobaczyć TUTAJ.

Jesse Eisenberg nakręcił drugi film z Julianne Moore

Dla Eisenberga będzie to trzeci projekt reżyserski. Moore zagrała w jego debiucie, "When You Finish Saving the World" z 2023 roku. "Dla mnie jest najwspanialszą aktorką filmową. Myślę, że jest po prostu najlepsza. To nie osobiste zdanie, tylko obiektywny fakt. [...] Dziwna sprawa, byłem na tylu planach filmowych jako aktor i uwielbiam dostawać wskazówki od reżysera. Jednak gdy sam reżyserowałem, miałem dziwne przeświadczenie, że jeśli coś jej doradzę, poczuje się potwornie urażona. Taka głupia dezorientacja, bo zakładasz coś, czego nikt inny nigdy nie pomyśli. A ona jest bardzo fajną osobą. Szczerą, dobrze czującą się ze sobą" - mówił reżyser w wywiadzie dla Interii w 2023 roku.

"Prawdziwy ból", zrealizowany w Polsce drugi film Eisenberga, przyniósł mu świetne recenzje oraz nominację do Oscara i nagrodę BAFTA za scenariusz oryginalny. Grający drugoplanową rolę Kieran Culkin otrzymał za swój występ worek nagród, w tym statuetkę złotego rycerza od Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Kiedy "The Debut" trafi do kin?

W "The Debut" zobaczymy także Halle Bailey, Carę Buono, Craiga Bierko, Eldara Isgandarova, Patricka Fabiana i Bernadette Peters. Eisenberg napisał także scenariusz. Produkuje razem z Emmą Stone, Dave'em McCarym i Ali Herting. Premiera filmu nastąpi w 2026 rok.



