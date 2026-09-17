Jesienne premiery kinowe. Co warto obejrzeć?

Trudno wymarzyć sobie lepsze okoliczności do zaszycia się w kinowej sali niż długie jesienne wieczory. Zwłaszcza, że filmowy repertuar na najbliższe miesiące robi ogromne wrażenie. W miejsce letnich blockbusterów wskoczą perełki z festiwali filmowych w Cannes i Wenecji.

Triumfy święcić będzie również rodzime kino - wreszcie, po wielu miesiącach oczekiwania na dużym ekranie pojawi się "Lalka" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przed nami absolutne filmowe szaleństwo - od głośnych, kasowych produkcji po niezależne kino, które zostanie z widzami na długo po seansie. Przedstawiamy pięć tytułów, na które warto mieć oko we wrześniu, październiku i listopadzie.

"Lalka" (reż. Maciej Kawalski) - 30 września

"Lalka" GigantFilms materiały prasowe

"Lalka" Bolesława Prusa, ponadczasowe dzieło polskiej literatury, w którym "romantyzm bije się z pozytywizmem", od pokoleń rozpala emocje czytelników i mimo upływu lat, uniwersalna historia niespełnionej miłości i marzeń porzuconych w imię uczucia, nadal stanowi dla Polaków punkt odniesienia. Monumentalną powieść Prusa na duży ekran przeniósł Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), zapraszając do współpracy wybitnych polskich aktorów, w tym Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską, Krystynę Jandę i Andrzeja Seweryna. Filmowa "Lalka" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością, a jednocześnie pozostająca wierną oryginałowi historia, zrealizowana z ogromnym rozmachem. Kawalski przeniesie nas do Warszawy końca XIX wieku, pełnej kulturowej, etnicznej i politycznej różnorodności, okraszając to wybitną scenografią i kostiumami z epoki. Wyczekiwana adaptacja powieści Prusa z gwiazdorską obsadą trafi do kin 30 września.

"Primetime" (reż. Lance Oppenheim) - 9 października

Kadr z filmu "Primetime" Album Online East News

Jeden z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tytułów tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji już wkrótce znajdzie się również w polskich kinach. "Primetime" to debiut reżyserski Lance'a Oppenheima, który zabiera nas za kulisy wstrząsającego telewizyjnego show "To Catch a Predator" autorstwa Chrisa Hansena (w tej roli Robert Pattinson). Celem dziennikarza było zdemaskowanie przestępców seksualnych, a częścią programu - obławy, podczas których przyłapywano ich na gorącym uczynku. "Primetime", łączący w sobie dokumentalistyczną precyzję i surrealistyczny storytelling godny Davida Lyncha, zadebiutuje w kinach 9 października.

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" (reż. Aaron Sorkin) - 9 października

Kadr z filmu "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" SONY PICTURES materiały dystrybutora

"The Social Network" Davida Finchera to jedna z najlepszych biografii w historii kina. 16 lat po premierze filmu, który przybliżył nam historię założyciela Facebooka Marka Zuckerberga, przyszedł czas na opowieść o mrocznych konsekwencjach rozwoju mediów społecznościowych. Za sequel będzie odpowiedzialny Aaron Sorkin, a na pierwszym planie zobaczymy duet aktorski Mikey Madison ("Anora") i Jeremy'ego Allena White'a ("The Bear"). Główną bohaterką filmu jest Frances Haugen, była product managerka Facebooka, która w 2021 roku ujawniła tysiące wewnętrznych dokumentów dotyczących dezinformacji i nadużyć w firmie. Z kolei rolę Marka Zuckerberga, poprzednio sportretowanego przez Jesse'ego Eisenberga, przejmie Jeremy Strong ("Sukcesja"). Premiera "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" zaplanowana jest na 9 października.

"Everytime" (reż. Sandra Wollner) - 23 października

Kadr z filmu "Everytime" materiały dystrybutora

"Everytime" to bez cienia wątpliwości jedno z moich największych zaskoczeń tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Laureat głównej nagrody sekcji Un Certain Regard to dobitnie przejmujący portret żałoby po stracie dziecka, dla której jedynym ukojeniem jest ucieczka w alternatywny świat. Język filmowy Sandry Wollner to pełna alegorii układanka, inspirowana motywami z popularnej gry komputerowej, na którą po seansie już nigdy nie spojrzymy tak samo. Urokliwe i poruszające dzieło, skąpane w hiszpańskim słońcu, balansujące na granicy jawy i snu. Opowieść koncentruje się na losach Elli i Melli, matki i córki, które rok po tragicznej śmierci nastoletniej Jessie wybierają się na odkładane w czasie wakacje na Teneryfie. Kobieta, która wciąż nie może poradzić sobie z rozdzierającym ją od środka bólem, o wypadek obwinia chłopaka Jessie, Luxa, jednak jakie znaczenie mają dziś szczegóły tragicznej nocy? O tym wszystkim dowiecie się w kinach już 23 października.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" (reż. Francis Lawrence) - 20 listopada

Kadr z filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" LIONSGATE materiały dystrybutora

Panem skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Na długo przed tym, jak Katniss Everdeen stanęła do walki w Głodowych Igrzyskach, na arenę trafił jej przyszły mentor, Haymitch Abernathy. To właśnie jego historia posłużyła jako inspiracja do filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", który wejdzie do polskich kin 20 listopada. Młody Haymitch, odseparowany od rodziny i swojej ukochanej, zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji igrzysk, w której każdy dzień może być jego ostatnim. W prequelu uwielbianej serii wystąpią m.in. Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Joseph Zada i Mckenna Grace.