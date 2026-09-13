Jeremy Thomas nie żyje. Zdobywca Oscara miał 77 lat

Informację o odejściu producenta podała jego rodzina w oświadczeniu. "Jeremy Thomas, uznany brytyjski producent 'Ostatniego cesarza' i ponad 40 innych filmów, zmarł w wieku 77 lat. Odszedł w spokoju w swoim domu w Oxfordshire w piątek 11 września wieczorem, otoczony rodziną i najbliższymi" - czytamy w nim. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Jeremy Thomas zaczynał jako montażysta

Thomas przyszedł na świat 26 lipca 1949 roku w Londynie w rodzinie filmowców. Jego ojciec Ralph i stryj Gerald byli reżyserami. Na początku swej kariery był montażystą. Współpracował między innymi z Kenem Loachem.

W 1974 roku wyprodukował swój pierwszy film "Szalony pies Morgan". W 1978 roku po raz pierwszy pracował z Jerzym Skolimowskim przy "Wrzasku". Później spotkali się jeszcze przy okazji między innymi "Essential Killing" i "IO".

Jeremy Thomas produkował filmy wielkich reżyserów

W czasie swej kariery Thomas produkował filmy znanych amerykańskich, azjatyckich i europejskich autorów. Wśród nich byli Nicolas Roeg, Nagisa Oshima, Bernardo Bertolucci, Volker Schlöndorff, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Jonathan Glazer, Takeshi Kitano, Terry Gilliam i Jan Komasa.

Jednym z ostatnich filmów Thomasa był "Bucking Fastard" Wernera Herzoga, który brał udział w Konkursie Głównym 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Reżyser przyznał w czasie konferencji prasowej, że to producent wpadł na pomysł obsadzenia w rolach głównych sióstr Kate i Rooney Mary.