"The Social Network" skupiał się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta. Film przedstawił widzom, jak komputerowy geniusz z Harvardu założył nową stronę, która szybko zyskała ogromną popularność. Na naszych oczach Mark stawał się coraz bardziej sławny i bogaty, ale wszystko ma swoją cenę.

Produkcja została nagrodzona Oscarami za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i najlepszy montaż. Kontynuacja była tylko kwestią czasu. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun.

"The Social Reckoning": Szykuje się kolejny hit?

Po szesnastu latach widzowie doczekali się pierwszej zapowiedzi długo wyczekiwanej kontynuacji. Produkcja ponownie skupi się na medialnym gigancie, jakim jest Facebook, tym razem jednak przedstawi informacje ujawnione przez informatorów. Podejmie też temat wpływu platformy na społeczeństwo. Nowa fabuła ma nawiązywać do publikacji Jeffa Horowitza z 2021 roku w "Wall Street Journal" oraz wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. na Kapitolu.

W produkcji zobaczymy takie gwiazdy jak Mikey Madison, Jeremy Allen White i Bill Burr. W roli Marka Zuckerberga tym razem wystąpi Jeremy Strong. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Aaron Sorkin.

"Nie ma życia, którego algorytm Facebooka nie dotknął, a ten wpływ ukształtował wszystko. Czas więc powiedzieć więcej" - mówił Aaron Sorkin podczas tegorocznego CinemaConu.

Premierę "The Social Reckoning" zaplanowano na 9 października.



