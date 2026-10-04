Jeremy Strong broni założyciela Facebooka. "Skontaktowałem się z Markiem"

"The Social Network" skupiał się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta. Film przedstawił widzom, jak komputerowy geniusz z Harvardu założył nową stronę, która szybko zyskała ogromną popularność. Na naszych oczach Mark stawał się coraz bardziej sławny i bogaty, ale wszystko ma swoją cenę. W roli głównej wystąpił Jesse Eisenberg.

Po 16 latach powracamy do historii znanej z filmu Davida Finchera. "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" ponownie opowie o medialnym gigancie, jakim jest Facebook, tym razem jednak przedstawi informacje ujawnione przez informatorów. Podejmie też temat wpływu platformy na społeczeństwo. Nowa fabuła ma nawiązywać do publikacji Jeffa Horowitza z 2021 roku w "Wall Street Journal" oraz wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. na Kapitolu. W produkcji zobaczymy takie gwiazdy jak Mikey Madison, Jeremy Allen White i Bill Burr. W roli Marka Zuckerberga tym razem wystąpi Jeremy Strong. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Aaron Sorkin.

Jeremy Strong skontaktował się z Markiem Zuckerbergiem

Jeremy Strong, który w "The Social Reckoning" wciela się w Marka Zuckerberga, słynie z aktorstwa metodycznego. Przy pracy nad rolami stara się maksymalnie zbliżyć do swoich bohaterów i ich doświadczeń.

W jednym z najnowszych wywiadów aktor przyznał, że podczas pracy nad produkcją wielokrotnie stawał w obronie Zuckerberga. Opowiedział o swoich rozmowach ze scenarzystą i reżyserem Aaronem Sorkinem w programie "The New Yorker Radio Hour". Zdradził nawet, że skontaktował się z Zuckerbergiem.

"Kiedy pracowaliśmy nad filmem, często stawałem w jego obronie przed moim reżyserem" - wspominał Strong. "Mam nadzieję, że ten film będzie raczej próbą przedstawienia różnych punktów widzenia niż jednostronnym osądem. Mam wrażenie, że generalnie panuje tendencja do myślenia: to wszystko wina Facebooka, absolutnie wszystko. Kiedy mówimy o erozji prawdy i pogarszającej się jakości debaty publicznej, sposób, w jaki opowiadamy historie, odgrywa w tym bardzo ważną rolę. Właśnie dlatego skontaktowałem się z Markiem".

"The Social Reckoming: W sieci konsekwencji" wejdzie do kin 9 października.