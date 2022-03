"To oczywiste, że Jeremy Renner jest jedynym możliwym wyborem do zagrania Zełenskiego w filmie biograficznym. Scenarzyści na pewno zaczęli już pisać pierwsze wersje scenariusza takiej produkcji" - zauważył jeden z użytkowników Twittera, dołączając do swojego wpisu zdjęcia amerykańskiego aktora i ukraińskiego prezydenta.



Podobieństwo Zełenskiego i Rennera dostrzegł też portal "The New York Post. Obu panów różni właściwie tylko wzrost - hollywoodzki aktor jest trochę wyższy od ukraińskiego prezydenta, który też w przeszłości był aktorem.



Renner wystąpił już kiedyś w roli bohatera wojennego w oscarowym "The Hurt Locker. W pułapce wojny" . Internet pełen jest teraz kolaży zestawiających zdjęcia Rennera z tego filmu oraz Zełenskiego przechadzającego się w kamizelce kuloodopornej po ukraińskich ulicach.

Ekscytacja pomysłem obsadzenia Rennera w roli Zełenskiego spotyka się też z głosami krytyki. "Ukraińcy tracą swoje życie, firmy i domy, które w każdej chwili są niszczone, a wy piszecie o jakimś wyimaginowanym filmie. To żałosne i niesmaczne, że w takiej chwili myślicie o czymś takim" - stwierdził jeden z internautów. "To nie rozrywka. Ludzie umierają. Ludzie zostają wysiedlani ze swoich domów" - dodał inny.

Choć Zełenski ma świadomość, że rosyjska armia dostała rozkaz, by go zabić, nie opuścił Kijowa, z którego dowodzi heroiczną obroną kraju. Gdy Amerykanie oferowali mu ewakuację w bezpieczne miejsce, prezydent odmówił. "Potrzebuję amunicji, a nie podwózki" - odpowiedział.

